شوف أقوي عروض بنده الأسبوعية الموفرة إستعداد لشهر رمضان الكريم

أقوي عروض بنده الأسبوعية الموفرة على السلع والمنتجات التي يحتاج إليه كل منزل بصورة أساسية وبالأخص مع إقتراب شهر رمضان الكريم وإستعداد البيوت لإستقبالة بتحضير أشهي الأطباق والحلويات والعصائر الطازجة ونبدأ العروض ب 2 حبة من طحين فاخر كويتي ب 59،95 ريال، 2000 جم من الحليب المجفف كامل الدسم من المراعي ب 41،95 ريال، أرز مزة بسمتي أبو كاس 10 كيلو ب 54،95 ريال، 2 كيلو من الشراب المجفف تانج ب 69،95 ريال، جوز بالقشر ب 23،95 ريال، فول سوداني محمص ب 11،95 ريال، عنب أسود ب 9،95 ريال، بخاري جنوب أفريقي ب 8،95 ريال، ليمون جنوب أفريقي ب 5،95 ريال، سيمبري جنوب أفريقي ب 5،95 ريال، قطع عجل بالعظم ب 37،95 ريال، كتف عجل ب 47،95 ريال.

أقوي عروض بنده الأسبوعية الموفرة إستعداد لشهر رمضان الكريم

دجاج متبل بنكهة الكبسة انتاج اليوم وزن 800 جم ب 14،95 ريال، قطع دجاج متنوع 910 جم ب 12،95 ريال، كنعد بلدي ب 59،95 ريال، جريد صغير ب 22،95 ريال، فيلية هامور ب 44،95 ريال، شعور بلدي ب 34،95 ريال، جمبري مزرعة ب 26،95 ريال، أصابع كابوريا ب 26،95 ريال، سلمون كامل نرويجي صغير ب 44،95 ريال، زيت زيتون بكر يوناني ب 37،95 ريال، ورق قصدير سانيتا كلوب 45 سم ب 16،95 ريال، صينية مدورة جرانيت غير لاصقة مستر كوك ب 69 ريال، جبنة فيتا دانماركي ب 10،95 ريال، جبنة اسطنبولى ب 17،95 ريال، جبنة رومي هيلثي فود ب 29،95 ريال.

عروض هايبر بنده على الأجبان

كيلو جبنة رومي هيلثي فود ب 29،25 ريال، جبنة اسطنبولي ب 17،95 ريال، جبنة موزاريلا ب 24،95 ريال، جبنة فيتا غنم فالبريسو ب 49،95 ريال، جبنة إيدام فريكو هولندية ب 30،95 ريال، مرتديلا أمريكانا بقري ب 22،95 ريال، جبنة حلومي يوناني ب 49،95 ريال، طحينة ماركة الشعلة ب 19،95 ريال، لبنة عادي ب 19،95 ريال، زيتون كالامات يوناني ب 24،95 ريال، زيتون مشوي ب 39،95 ريال، تروتيلا الأمراء ب 7،95 ريال، دونات 4 حبات ب 6،95 ريال، خبز أبيض للسندوتش لوزين ب 7،95 ريال.

عروض هايبر بنده شهر الخير

حلاوة طحينية بالفستق الجميل كيلو ب 23،95 ريال، شراب التوت المركز تونو كرتونة ب 134،95 ريال، مربي فاكهة داربو 454 جم ب 11،95 ريال، حلاوة طحينية سادة حلواني ب 20،95 ريال، مربي فافوريت 350 جم ب 10،95 ريال، عصير المراعي 18 حبة ب 11،95 ريال، عصير كي دي 24 حبة خصم 25% شراب سن توب 18 حبة ب 25،95 ريال، شراب مركز سن كويك 700 مل ب 35،95 ريال، كوكا كولا علب 30 حبة ب 49،95 ريال، أكياس شاي أخضر ليبتون 100 كيس ب 14،95 ريال، قهوة ماي كاب 3*1 ب 29،95 ريال، شاي فرط ليبتون العلامة الصفراء 800 جم ب 25،95 ريال.