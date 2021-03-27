شوف أحدث عروض هايبر بنده السعودي اليوم 27 مارس 2021 خصومات ضخمة لمده ثلاثة أيام

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أحدث عروض هايبر بنده السعودي اليوم ،أن شركة بنده من اكبر واهم الشركات الموجودة في السعودية وتم تأسيسها في عام 1978 ،ثم تم انضمامها لمجموعة أخرة من الشركات مثل شركة العزيزية وأصبحت سلسلة من فروع شركة بنده المتحدة تقوم شركة بنده دائما بتقديم العروض والخصومات الضخمة لمواطنين المملكة العربية السعودية وأنها تقوم أسبوعيا بطرح خصومات اقوي من الأسابيع الماضية وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك قدم هايبر بنده اقوي العروض واحدث الخصومات الأسبوعية،وها قد ابتدأت ذلك الخصومات اليوم 27 مارس من العام 2021 وستظل لمدة ثلاثة أيام متواصلة تابع المقال لتتعرف علي المزيد من أخر عروض بنده الأسبوعية وعروض اليوم بالتحديد. أجدد عروض بنده بالسعودية الأسبوعية أخر عروض بنده الأسبوعية علي السلع الغذائية : علبة أكياس شاي فتلة ماركة ليبتون السوداء عدد 300 كيس فقط بسعر 25.95 ريال سعودي. علبة حليب مجفف كالم الدسم ماركة المراعي 2000جرام +500 جرام فقط بسعر 41.95 ريال سعودي. علبة معجون الطماطم ماركة السعودية 8*135 جرام فقط بسعر 24.95 ريال سعودي. زيت ذرة ماركة عافية عدد 2 زجاجة حجم لتر ونصف وعدد 2 زجاجة حجم 500ملل فقط بسعر 37.95 ريال سعودي. أرز مزة بسمتي ماركة أبو كاس بوزن عشرة كيلو فقط بسعر 54.95 ريال سعودي. عدد عشر علب من ألطحينه الفاخرة الكويتية بوزن واحد كيلو للعلبة فقط بسعر 59.95 ريال سعودي. عدد اثنين قطعة من دجاج دو فقط بسعر 23.95 ريال سعودي. كرتونه من دجاج دو فقط بسعر 94.95 ريال سعودي. علبة عصير مجفف ماركة تانج فقط بسعر 39.95 ريال سعودي. عدد اثنين علبة عصير مجفف من ماركة تانج فقط بسعر 69.95 ريال سعودي. جوز بالقشر وزن واحد كيلو فقط بسعر 23.95 ريال سعودي. كيلو فول سوداني محمص أو ني بالقشر فقط بسعر 11.95 ريال سعودي. أحدث عروض هايبر بنده السعودي اليوم عروض وخصومات علي الفواكه والخضروات منتجات طازجة من جنوب أفريفيا: كمثري روز ماري بوزن واحد كيلو فقط بسعر5.95 ريال سعودي. سيمبري جنوب أفريفي بوزن واحد كيلو فقط بسعر 5.95 ريال سعودي. كيلو عنب اسود فقط بسعر 9.95 ريال سعودي. كيلو عنب احمر فقط بسعر 9.95 ريال سعودي. كيلو عنب ابيض من جنوب أفريقيا فقط بسعر 9.95 ريال سعودي. بخاري جنوب أفريقيا بوزن واحد كيلو فقط بسعر 8.95 ريال سعودي. ليمون من جنوب أفريقيا بوزن واحد كيلو فقط بسعر 5.95 ريال سعودي . الوسوم عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده السعودي اليوم 27 مارس 2021 خصومات ضخمة لمده ثلاثة أيام - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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