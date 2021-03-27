نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 70% اقوي عروض السعودية في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية 2021م، العثيم متجر من المتاجر المتخصصة في بيع العديد من المنتجات الغذائية وبأرخص الأسعار، حيث أنه متخصص في بيع الخضروات والفواكه والألبان والأجبان وغير ذلك، وفي هذا المقال سنتعرف سوياً عن أفضل العروض المقدمة من متجر العثيم. عروض العثيم الأسبوعية أفضل خصومات أسواق العثيم في السعودية: وصل سعر شوربة هالي شوفان أبيض 400 جم إلى 1.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6.50 ريال سعودي.

سكر الأسرة ناعم 10 كجم وصل سعره إلى 19.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.50 ريال سعودي.

أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كجم وصل سعره إلى 59.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 80.95 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد 1100 جم وصل سعره إلى 87.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 154.95 ريال سعودي.

جيلي جرينز فراولة وصل سعره إلى 17.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.95 ريال سعودي، بينما سعره 28.95 ريال سعودي.

حليب نيدو بودرة كيس 1250 جم وصل سعره إلى 44.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 69.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم السعودية تنزيلات العثيم على مكرونة برفيتو 450 جم وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 22 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.95 ريال سعودي.

جبن بوك كاسات كريم وصل سعره إلى 18.95 ريال سعودي.

مهلبية هالي وصل سعرها إلى 12.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 14.90 ريال سعودي.

بسكويت شاي هالي وصل سعره إلى 13.95 ريال سعودي.

زبدة المراعي غير مملحة وصل سعرها إلى 10.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 70% اقوي عروض السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 70% اقوي عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.