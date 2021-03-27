نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي طرق الشحن لشدات ببجي موبايل وكيفية شحنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق الشحن لشدات ببجي : لعبة بابجي من أكثر الألعاب شهرة على مستوى العالم وهي عبارة عن لعبه قتال بين مجموعة من الأشخاص وهي الأكثر تحميلاً سواء كانت من خلال جوجل بلاي أو آبل ستور ومن أكثر الأشياء الهامة في تلك اللعبة هي شدات ببجي وهي عبارة عن عملة داخل اللعبه التي من خلالها يتم شراء أكثر العناصر المميزة في اللعبة وفي ذلك المقال سوف نتحدث عن طرق

طرق الشحن لشدات ببجي موبايل.

بطاقات ببجي

تعتبر بطاقات ببجي أحد أهم وأشهر طرق شحن شدات ببجي موبايل وهي عبارة عن شراء بطاقة ببجي ويتم شحنها عن طريق الحساب الخاص بك داخل لعبه ببجي، ويعتبر افضل مكان حتي تحصل علي تلك البطاقات وبسعر مميز في المملكة العربية السعودية هو موقع بطاقتي وهو موقع على الإنترنت يتميز بأنه يقوم ببيع جميع البطاقات لكل الألعاب في المملكة العربية السعودية.

طرق الشحن لشدات ببجي

في بداية الأمر عليك أن تقوم بشراء بطاقة ببجي من خلال الموقع الرسمي لبطاقتي.

بعدما تقوم بشراء البطاقة سوف يصل لك عبر رسالة نصية كود تفعيل بطاقة ببجي ويتم التفعيل خلال ثواني وعن طريق الاونلاين.

حينما تحصل علي كود التفعيل عليك أن تذهب إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي.

تقوم بادخال البالونات الخاصة بك في اللعبة وهي عبارة عن الايميل وال id بعد ذلك تقوم بكتابة الكود الخاص بالبطاقة التي تلقيتها من خلال البريد الإلكتروني سوف يظهر لك مجموعة من الحروف بعد ذلك تقوم بكتابتها في المربع المخصص لذلك ومن ثم تقوم بالنقر على كلمة Redeem.

بطاقات الآيتونز

بطاقات الآيتونز هي ثاني طرق الشحن لشدات ببجي موبايل وتعتبر تلك الطريقة مخصصة للآيفون أو الآيباد بمعني أن كنت لا تحمل الجهاز الذي يتبع نظام الـ IOS فتعتبر تلك الطريقة ليست مناسبة لك.

يتم الشحن بواسطة الرصيد الخاص بك في Apple id والذي يُشحن من خلال بطاقات الايتونز ويمكنك اتباع الخطوات التالية حتى تشحن الشدات بكل سهولة وبشكل صحيح:

في بداية الأمر عليك أن تقوم بشحن Apple id عن طريق بطاقات الأيتونز

بعد ذلك تذهب الى لعبة ببجي وتسجل الدخول فيها من خلال الحساب الذي ترغب في إضافة شحن الشدات له

حينما تنتهي من كل تلك الخطوات تقوم بالنقر على شكل شدات ببجي داخل اللعبة وتشتري كل الكميات المناسبة لك.

تقوم بالدفع من خلال بطاقات الأيتونز الخاصة بك.

بطاقات جوجل بلاي

بطاقات جوجل بلاي هي ثالث طرق الشحن لشدات ببجي موبايل والتي من خلالها يتم شحن الشدات لأصحاب أجهزة الاندرويد فقط فإذا كنت تمتلك أي جهاز لا يتبع نظام الاندرويد لن تكون تلك الطريقة فعالة معك.

ويمكن اتباع الخطوات التالية حتى تشحن الشدات من بطاقات جوجل بلاي بشكل صحيح:

في بداية الأمر تقوم بشحن رصيد جوجل من خلال بطاقة جوجل بلاي الخاصة بك.

بعد ذلك تقوم بفتح لعبه ببجي وتقوم بتسجيل الدخول للحساب الذي تريد أن تضيف الشدات إليه

اضغط على الشدات الموجودة في اللعبة وتختار كل الكميات التي ترغب فيها.

تختار طريقة الدفع عن طريق الرصيد الموجود في بطاقة جوجل بلاي

هل هناك طرق الشحن لشدات ببجي مجاناً ؟

في بداية الأمر يجب أن نكون مدركين أهمية الشدات في لعبه ببجي وأنها المفتاح الرئيسي في زيادة المواد وتطوير اللعب ولكن في الحقيقة لا توجد طرق الشحن لشدات ببجي موبايل مجاناً حيث أن هناك مواقع تقوم بادعاء أنها سوف تعطي 6000 شحنة بدون مقابل وبالتأكيد أن كل تلك الأقاويل مزيفة بل وأنها تسبب خطراً علي حسابك لأنهم يطلبون في الموقع أن تدخل بيانات الشخصية في اللعبة وتكون منتظر الشحنات ولكن تجد نفسك ضحية الهكر والاختراق وتم سرقة الحساب الخاص بك وبيعه أونلاين فيجب أن لا تنساق وراء تلك الأقاويل الكاذبة.