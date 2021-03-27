نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء ليلة النصف من شعبان وكيفية إحياء هذة اليلة المباركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل المسلمين الليلة في كل بقاع الأرض بواحدة من أعظم ليالي شهر شعبان المبارك، وهي ليلة النصف من شعبان التي ترفع فيها الأعمال الي الله جلي وعلي، وهي ليلة مميزة ولها قدسيتها وعظمتها في قلوب المسلمين ويتم إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق صيام نهارها وقيام ليلها، ونقدم لحضراتكم دعاء ليلة النصف من شعبان وكيفية إحياء هذة الليلة الكريمة المباركة.

دعاء ليلة النصف من شعبان

تبدأ ليلة النصف من شعبان من مغرب اليوم السبت حتي فجر الليلة وهي الليلة السابقة لليوم الخامس عشر من شهر رمضان، يناجي المسلمون ربهم ويقيمون الليل بالدعاء والذكر والاستغفار ويصومون نهار ليلة النصف من شعبان داعين الله إن يتقبل رب العالمين صالح الأعمال وراجين إن تكتب صحيفة أعمالهم من الصالحين حيث ترفع إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة رفع الأعمال والعرض علي الله جلي في علاه، ويجب إن تكون هذة الليلة هي ليلة تطهير القلوب وتخليص النوايا من المشاحنات والبغيضة خيث إن الله جل غي علاه ينزل مغفرتة علي الناس أجمعين إلا المشركين والمشاحنين.

أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان

الله سبحانة وتعالي يتقبل الدعاء من الجميع وبأي صيغة كانت ولاكن يتسال البعض عن الدعاء المخصص لتلك الليلة المباركة والذي يتقبلة رب العالمين برحمتة وفضلة، ونقدمة لحضراتكم الأن

“اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لااله إلا انت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محرما أو مطرودا، أو مقترا علي في الرزق، فامح الله بفضلك شقاوتي وحرماني وطرتي وثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل علي لسان نبيك المرسل”.