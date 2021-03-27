نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء النصف من شعبان مكتوب بالقرآن والسنة النبوية أجمل الأدعية المختارة ل15 شعبان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء النصف من شعبان مكتوب يمكنكم الحصول عليه الآن، وذلك من بين مجموعة من أفضل أدعية ليله نصف شعبان 2021، والتي تم اختيارها من ضمن الأدعية النبوية والأدعية في القرآن الكريم للدعاء بها في الليالي التي يستحب إكثار الدعاء بها، كما سنتعرف علي فضل صيام يوم 15 من شهر شعبان المبارك، وذلك من خلال موقعكم المميز ’’ثقفني’’ لتغطية كافة المناسبات والأخبار إليكم، نترككم مع دعاء ليلة النصف من شعبان 2021 مكتوب الآن.

دعاء النصف من شعبان مكتوب

لم يرد أدعية بنصها في السنة والكتاب مخصصة لهذا اليوم، لكن نوفر لكم مجموعة من أجمل ادعيه ليلة نصف من شعبان مكتوبة للدعاء بها، خلال دعاء النصف من شعبان 2021 كالآتي:

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دُنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كلّ خيرٍ، واجعل الموت راحةً لنا من كلّ شرٍّ.

اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قُلُوبنا، ونور صُدُورنا، وشفاء أمراضنا، وذهاب همّنا وغمّنا، واجعلنا من العاملين بآياته، المُتقنين لحفظه، المهرة بتلاوته.

اللهم يا من رفعت السّماء بلا عمدٍ، وبسطت الأرض على ماءٍ جمد؛ ابسط لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا.

اللهم اجعلنا ممن بشرتهم بقولك:” كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية”.

اللهم اقسم لنا من الأقدار خيرها، واكتُب لنا الخير كلّه عاجله، وآجله، ما علمنا منه وما لا نعلم.

اللهم اغفر لآبائنا وأمّهاتنا، واغفر لمن كان له فضل علينا، واجعلهم اللهم من أهل الجنان التي تجري من تحتها الأنهار.

أدعية النصف من شعبان 2021

يمكنكم الاستماع إلي مجموعة من أفضل أدعية النصف من شعبان للدعاء بها، وذلك للاستجابة في هذه الليلة المباركة، دعاء مستجاب ضمن دعاء النصف من شعبان مكتوب.

دعاء ليلة النصف من شعبان

أجمل أدعية النصف من شهر شعبان المستجابة، نرفقها لكم الآن ضمن دعاء ليلة نصف من شعبان مكتوبة للدعاء بها في هذه الليلة بداية من مغرب اليوم السبت 27 مارس وحتي فجر يوم الأحد 28 مارس 2021 وهي كالآتي:

«إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء مانعلم ومالانعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم».

«رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب».

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا»، كذلك قوله تعالي «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

«اللهم ياذا المن ولايمن عليه ياذا الجلال والإكرام ياذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين، وأمان الخائفين».

«اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فأمحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب».

أرفقنا إليكم ضمن دعاء نصف شعبان 2021، مجموعة من الأدعية المباركة التي يفضل ترديدها والدعاء بها في دعاء النصف من شعبان مكتوب.