نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل لعبة حرامي السيارات GTA SA للجوالات أحدث إصدار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يريد الكثير من الأشخاص تحميل لعبة حرامي السيارات GTA على هواتفهم، وهي تعتبر واحدة من أنجح الألعاب على الإطلاق، ومن أفضل الألعاب في القصة، وسنستعرض لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة gta sa للأندرويد بحجم صغير جدا، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

يريد الكثيرين تحميل لعبة حرامي السيارات gta sa على هواتفهم المحمولة، وهي تعتبر واحدة من أفضل ألعاب العالم المفتوح، تتوفر هذه اللعبة على العديد من المنصات كالحواسيب وأجهزة الكونسول، ويمكنك الآن تحميلها على هاتفك الأندرويد بحجم خفيف، تابع معنا للتعرف على خطوات تنزيلها وتثبيتها.

خطوات تحميل لعبة حرامي السيارات gta sa على الأندرويد

أولا قبل التحميل عليك من التأكد من توافر مساحة على هاتفك الأندرويد لا تقل عن 2 جيجابايت وذلك حتى لا تواجه أي مشاكل في التحميل وتثبيت اللعبة. ثانيا ستقوم بتنزيل اللعبة من الرابط الموجود في وصف الفيديو أعلاه من ميديا فاير، وستقوم بتنزيل الملف الذي يبلغ حجمه حوالي 300 ميجابايت وهو ما يعتبر حجما صغيرا بالنسبة للنسخ الأخرى من اللعبة، وستقوم بتنزيل ملف تطبيق اللعبة أيضا من رابط آخر موجود في وصف الفيديو. بعد أن تقوم بتنزيل الملف يجب أن تقوم بفك ضغط الملف وهذا عن طريق أحد برامج فك الضغط بالأندرويد كتطبيق ZArcheiver. وبعد أن تقوم بفك ضغط الملف ستقوم بتثبيت ملف الـapk الخاص باللعبة، وبعد أن تقوم بتثبيت ملف اللعبة ستقوم بنقل الملف الآخر إلى ملف الـobb، وبعدها يمكنك تشغيل اللعبة والاستمتاع باللعب.

وتتميز النسخة الموجودة بالفيديو بقوة الجرافيكس، كما يمكنك الوصول في اللعبة إلى أكواد الغش، كما يمكنك تغيير شكل الشخصية الموجودة بهذه النسخة والعديد من المميزات الأخرى.

وتعتبر لعبة حرامي السيارات واحدة من أفضل ألعاب العالم المفتوح التي يمكنك لعبها من ناحية القصة والـGameplay.

هذا كان مقالنا عن تحميل لعبة حرامي السيارات GTA SA نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، إذا كنت تريد معرفة طريقة تحميل لعبة فورت نايت اضغط على الرابط طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite لجميع الأجهزة أحدث إصدار 2021، وللتعرف على طريقة تحميل لعبة ماين كرافت للجوال اضغط على الرابط تحميل لعبة ماين كرافت مجانا على جميع الأجهزة في 10 دقائق.