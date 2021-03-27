انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على سيرة حياة توحيدة بن الشيخ أول طبيبة تونسية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - احتفل جوجل بأول طبيبة في تونس توحيدة بن الشيخ ، فمن هي ؟ دعونا نتعرف عليها.

ولدت توحيدة بن الشيخ في عام 1909 في بلدة راس الجبل في تونس، وقد توفي والدها و هي صغيرة فتربت مع أخويها وأمها التي كانت حريصة على تعلمهم .

حيث حصلت توحيدة بن الشيخ على شهادة البكالوريا سنة 1928 من معهد ارمان فاليار، وكانت أول فتاة تونسية مسلمة تحصل عليها، ثم سافرت إلى فرنسا وحصلت على دبلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، و التحقت بكلية الطب وتخرجت منها سنة 1936 في العاصمة الفرنسية باريس، وتخصصت في طب الأطفال .

عادت بعد ذلك إلى وطنها تونس، و أنشأت عيادتها في مدينة تونس من عام 1955 إلى عام 1964، و بعد الاستقلال عينت رئيسة قسم الولادة بمستشفى شارل نيكول في تونس، ثم انتقل عملها إلى مستشفى عزيزة عثمانة حتى تقاعدت عن العمل عام 1977.

و كان لها نشاط في الحياة الثقافية من خلال كتاباتها و إشرافها على مجلة ليلى وهي أول مجلة تونسية نسائية باللغة الفرنسية من عام 1936 إلى عام 1941.

وكان لها نشاط اجتماعي حيث انضمت لعدد من الجمعيات، ومن تلك الجمعيات جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين في فرنسا، و الاتحاد النسائي الإسلامي في تونس، و أسست جمعية الإسعاف الاجتماعي، و جمعية القماطة التونسية للعناية بالرضع، و لجنة الإسعاف الوطني، وأصبحت عضوا في عمادة الأطباء التونسيين عام 1958 .

كرمت الدولة التونسية توحيدة بن الشيخ بإنتاج فيلم وثائقي لها تحت عنوان نضال حكيمة، و أيضا أصدر البريد التونسي طوابع بريدية تحمل اسمها وصورتها، وأسس عدد من الأطباء جمعية طبية باسمها ” جمعية توحيدة بالشيخ للسند الطبي” تقديرا لها .

وبعد هذه المسيرة الطبية والإنسانية والثقافية المشرفة، انتهى مشوار حياتها، لترحل عن عالمنا في عام 2010، ولكن تظل ذكراها حية و لا تنسى.