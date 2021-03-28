دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب دار الإفتاء المصرية

ليلة النصف من شعبان، تبدأ الليلة المباركة من مغرب اليوم السبت 14 من شعبان وتستمر حتي فجر الأحد 15 من شعبان، وترفع الأعمال الي الله جلي وعلي في هذة الليلة ويتجلي ربنا من السماء الي الأرض ليغفر برحمتة لمن يشاء ويرزق من يشاء، وتزايدت عمليات البحث عن أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان والذي نقدمة لحضراتكم اليوم من خلال والجدير بالذكر أن ربنا يقبل دعاء الداعين وليس للدعاء صيغة معينة.

دعاء ليلة النصف من شعبان

يغفر الله لجميع خلقة في هذة الليلة إلا للمشرك والمشاحن، ويتم إحياء هذة الليلة بصيام نهارها وقيام ليلها وإخراج الصدقات وقراءة القرآن الكريم، ونقدم لحضراتكم دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب، وندعوا رب العالمين إن يستجيب لجميع خلقة في هذة الليلة المباركة

“اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لااله إلا انت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محرما أو مطرودا، أو مقترا علي في الرزق، فامح الله بفضلك شقاوتي وحرماني وطرتي وثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل علي لسان نبيك المرسل”.

أهم إحداث ليلة النصف من شعبان

شهدت هذة الليلة العديد من الأحداث العظيمة ومنها تحويل القبلة من بيت المقدس الي بيت الله الحرام وذلك بعد إن صلي الصحابة في اتجاة بيت المقدس لمدة سنة و4 أشهر، ودعاء سيدنا محمد ربه إن يصلي في اتجاة قبلة ابية، وقيل أيضا إن نزول فرضية صيام رمضان كانت في شهر شعبان، ولذلك ترتفع وترتقي فضائل هذا الشهر الكريم ويعتبر إستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.