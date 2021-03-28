دعاء ليلة النصف من شعبان دعاء دار الإفتاء المصرية طلب الرزق والمغفرة

ليلة النصف من شعبان، ترتفع إعمالنا الليلة الي ربنا جلي في علاة حيث إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة رفع الأعمال والعرض علي الله، ويجب علي كل مسلم إحياء السنة النبوية الشريفة في هذة الليلة المباركة وصيام النهار وقيام الليل والتضرع الي الله، ويبحث الكثير من المسلمين عن أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان راغبين استجابة رب العالمين لهم، ونقدم لحضراتكم دعاء دار الإفتاء المصرية مكتوب وكامل من خلال موقعنا.

أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان

ينتظر المسلمون هذة الليلة من العام الي الآخر داعين الله إن تكتب أسمائهم مع المغفور لهم، حيث ترفع الأعمال الي الله جلي وعلي في ليلة النصف من شعبان وهي ليلة استجابة الدعاء والمغفرة وقبول التوبة والرجوع الي الله، واليكم أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان “اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والأنعام، لااله إلا انت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محرما أو مطرودا، أو مقترا علي في الرزق، فامح الله بفضلك شقاوتي وحرماني وطرتي وثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل علي لسان نبيك المرسل”

أحداث شهدتها ليلة النصف من شعبان

شهدت ليلة النصف من شعبان العديد من الأحداث العظيمة حيث تم في هذة الليلة إتخاذ بيت الله الحرام قبلة المسلمين بعد إن كأن المسلمين يتوجهوا في صلاتهم نحو بيت المقدس، ويتم إحياء هذة الليلة بالصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم وإخراج الصدقات والقيام بالأعمال الصالحة حتي يكون الفرد علي اتم الاستعداد لإستقبال شهر رمضان.