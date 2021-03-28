انت الان تتابع تفاصيل خبر توحيدة بن الشيخ وتكريم جوجل لها تعرفوا معنا على أول طبيبة عربية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يجب أن تعرف أن العالم العربي دائمًا ما يخرج للعالم المعجزات والنوابغ، فمثلاً لديك الخوارزمي الذي بدأ بشيء بسيط وانتهي بهذه التكنولوجيا العظيمة التي نراها في الوقت الحالي وغيره العديد من العلماء، لكن يجب أن نقول في شهر المرأة أن المرأة العربية كانت طموحة بشكل كبير فكانت توحيدة بن الشيخ أول طبيبة في العالم العربي زاولت مهنة الطب لذلك تم تخليد ذكرها إلى الآن لكي تعرف كل امرأة عربية مدى قوتها وشأنها في المجتمع، لأن النساء في الماضي حاولوا أن يمهدوا لنا الطريق لنصل إلى الحقوق التي حصلنا عليها اليوم حتى لو كانت منقوصة، لذلك لنتعرف عليها.

من هي أول طبيبة في العالم العربي

هي توحيدة بن الشيخ ابنة تونس الخضراء ولدت عام 1909 في مطلع شهر يناير، وولدن في بيئة مرفهة لأنها ولدت في مجتمع ثري بالتحديد في عائلة بن عمار التي تعتبر من أثرى العائلة في تونس آنذاك.

ظلت الطبيبة بن شيخ بالصعود والحصول على الشهادات التعليمية حتى حازت على البكالوريا بامتياز في عام 1928 وكانت الأولى هي الأخرى في الحصول على مثل هذه الشهادة.

ذهبت بعد ذلك إلى فرنسا لتقوم بالتسجيل في دبلوم الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء، مما جعلها هذا الأمر مؤهلة لتقوم بدراسة الطب في أفضل مدارس الطب في فرنسا وهي كلية الطب بالعاصمة باريس.

تخرجت بعد ذلك في عام 1936 وحرصت على تكوين ذاتها والعمل كأول طبيبة عربية، ولم توقف شغفها عند هذا الحد بل قام بالحصول على الدكتوراه في عام 1937.

الحياة الاجتماعية لتوحيدة بن الشيخ

كما أن هذه المرأة تعد من أهم النساء الذين ظهروا داخل تونس، لأنها شاركت في الكثير من النشاطات الاجتماعية، بل ولم تقم بهذا الأمر فقط فحرصت على إنشاء أول مجلة تونسية للمرأة تتحدث باللغة الفرنسية وكانت كتابتها مؤثرة جدًا على نفوس النساء آنذاك وقامت بتسميتها بليلي.

تكريم أول طبيبة عربية

الذي جعل جوجل يقوم بوضع صورتها اليوم، لأنه يوم تاريخي للمرأة العربية، حيث قام البنك المركزي التونسي بالعمل على وضع صورتها على عملة العشر دنانير في اليوم السابع والعشرين من شهر مارس العام الماضي، وكان شيء رائع لتقليدها كشخصية رئيسية للورقة النقدية الجديدة بتونس.