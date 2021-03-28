نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات شهر رمضان المميزة على جميع المنتجات في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية بمناسبة اقتراب شهر رمضان، قام هايبر بنده بتقديم عروض تصل إلى نصف ثمن المنتج وذلك بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم والهدف من هذه العروض هو إرضاء مواطني المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده في المملكة العربية السعودية: تخفيضات بنده وصل سعر مكرونة برفيتو إلى 10.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده صدور دجاج طرية ساديا وصل سعره إلى 28.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 57 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم حليب مجفف كامل الدسم نيدو وصل سعره إلى 54.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر حليب طويل الأجل كامل إلى 47.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 58.95 ريال سعودي.

وصل سعر دجاج ساديا إلى 26.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية عروض بنده اليوم بلغ سعر مكسرات مشكلة عادي إلى 49.95 ريال سعودي.

خصومات بنده وصل سعر الزنجبيل المطحون إلى 25.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده جوز الهند مطحون وصل سعره إلى 19.95 ريال سعودي.

فلفل حار مطحون وصل سعره إلى 23.95 ريال سعودي.

لوز أبيض أنصاف وصل سعره إلى 59.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات ينده بن هرري محمص وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم مفروم بقري برازيلي وصل سعره إلى 28.95 ريال سعودي.

خصومات بنده مكعبات بقري برازيلي وصل سعره إلى 32.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده فخذ خروف أسترالي بالعظم وصل سعره إلى 36.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية روستو بقري برازيلي وصل سعره إلى 34.95 ريال سعودي.

فيليه صدور الدجاج فقيه وصل سعره إلى 29.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 38.95 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج فقيه وصل سعرها إلى 6.25 ريال سعودي، بدلاً من سعر 9.25 ريال سعودي.

وصل سعر جمبري مزرعة إلى 24.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات شهر رمضان المميزة على جميع المنتجات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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