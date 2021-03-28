شوف عروض اكسترا الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 70%

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عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية تعتبر من أقدم الشركات التي تم تأسيسها داخل المملكة في هذا المجال بالأخص، حيث أن هذه الشركة تختص ببيع جميع الأجهزة الكهربائية المختلفة وجميع أجهزة المنزل الحديث أيضاً وأجهزة المطبخ الحديث التي يتم استخدامها الآن، تقوم شركة اكسترا بعمل مجموعة عروض أسبوعية مختلفة لجميع عملائها المميزين. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا بلغ سعر بيورير ميزان مطبخ ذاتي التحليل الغذائي 229 ريال سعودي بدلاً من سعر 289 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر بيورر ميزان زجاجي 209 ريال سعودي بدلاً من سعر 319 ريال سعودي

عروض اكسترا اليوم بلغ سعر جهاز سوني ميزان شخصي رقمي إيزي كنترول إلكتروني 150 كجم 169 ريال سعودي بدلاً من سعر 219 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز سونلي ميزان شخصي رقمي لون الخيزران 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي.

بلغ سعر بيورير ميزان شخصي يزن حتى 180 كيلو يعمل بالطاقة الشمسية 135 ريال سعودي بدلاً من سعر 209 ريال سعودي.

بلغ سعر بيورير ميزان زجاجي يزن حتى 150 كيلو 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 198 ريال سعودي.

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تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز بيورر ميزان إلكتروني 103 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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