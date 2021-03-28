نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل60% في المقال التالي
عروض جرير السعودية يعتبر هايبر أو شركة جرير المعروفة بإسم مكتبة جرير وهي شركة سعودية المنشأ، وتعتبر في وقتنا الحاضر واحدة من أبرز وأهم الشركات في تجارة أدوات التكنولوجيا والتقنيات والأجهزة الإلكترونية الرقمية كالهواتف النقالة وأيضاً الكمبيوتر والحواسيب المتنقلة، وتقوم بالعمل في التجارة بالجملة وأيضاً تجارة التجزئة، ومن المعروف عن هايبر جرير أنه يقوم بعمل عروض ممتازة وتخفيضات هائلة وخصومات كبيرة على الجوالات، وأيضاً الحواسيب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم مجموعة من هذه العروض الممتازة وتعريفكم عليها.
عروض جرير السعودية
خصومات جرير على الهواتف الجوالة:
- عروض جرير الأسبوعية هاتف جوال من النوع أيفون 12 برو بمساحة تخزين 128 جيجا بايت 5G مقدم بسعر هو 4699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف جوال من النوع motorola G5G plus بحجم مساحة تخزين 128 جيجا بايت 5G مقدم بسعر 1199 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير جوال من النوع اوبو A93 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت 4G مقدم بسعر هو 1049 ريال سعودي.
تخفيضات جرير الأسبوعية
تنزيلات جرير على الحواسيب المحمولة والايباد:
- عروض جرير الأسبوعية لابتوب من النوع Hewlett-packard 15-da30 02nx بحجم 15.6 بوصة مقدم بسعر هو 2149 ريال سعودي.
- خصومات جرير لاب توب هواوي mate pad pro 2020 بحجم 10.8 بوصة 4G مقدم بسعر 2249 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليوم جهاز آيباد ميني 5، 4G بحجم 79 بوصة و مساحة تخزين 64 جيجا بايت مقدم باللون الذهبي بسعر هو 2399 ريال سعودي.
خصومات مكتبة جرير
عروض جرير على الأجهزة المنزلية، تقدم جرير خصومات على شاشات التلفزيون تصل إلى نسبة 60٪ من السعر الأساسي وهذه العروض كالتالي:
- عروض جرير الأسبوعية شاشة من النوع سوني موديل KD-55x7500H، بحجم 55 بوصة، 4K ultra HD LED، تعمل بنظام اندرويد مقدمة باللون الأسود بسعر هو 2999 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم شاشة من النوع سامسونج موديل LS003 مقدمة بحجم 65 بوصة بسعر هو 4999 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير اليوم ولمدة 5 أيام على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل60% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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