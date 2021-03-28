شوف عروض بنده اليوم ولمدة 7 أيام عروض رمضان الخيالية لن تتكرر

عروض بنده السعودية من أبرز الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي تعمل في المجال الخاص ببيع المنتجات والسلع الغذائية، كما أن أسواق بنده تقوم بتقديم هذه المنتجات مع التأكد من أنها ذات جودة رائعة ومرتفعة بالإضافة إلى أن هذه السلع والمنتجات تكون ذات أسعار مناسبة وملائمة لكل من المواطنين والمقيمين داخل دولة السعودية، حيث رفعت أسواق بنده منذ افتتاحها شعار وهو ” طازج ويا بلاش”، وبسبب نجاح بنده في توفير هذه الصفات في منتجاتها فقد ترتب على ذلك نجاحها في الحصول على الثقة الخاصة بالعملاء، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في اشتهارها في كافة أرجاء المملكة، ولذلك من خلال هذا المقال سوف نعرف حضراتكم على آخر العروض والخصومات المقدمة من قبلها.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده على أدوات المطبخ، تقدم أسواق بنده مجموعة من العروض المتنوعة والمغرية والخصومات الكبيرة على أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية تصل إلى خصم نسبة 50% من السعر الأساسي للأداة أو الجهاز، وهذه العروض كالتالي:

عروض بنده الأسبوعية محضر طعام من النوع كولين، محضر 7×1، بقوة 700 وات مقدم بسعر مغري وهو 147.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده ساندوتش ميكر من النوع كينوود مقدمة بسعر هو 74.50 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم فرن كهربائي من النوع أي تي سي، بحجم 45 لتر مقدم بسعر 182.50 ريال سعودي.

تنزيلات جرير حلة ضغط تعمل بالكهرباء من النوع كولين، بحجم 8 لتر مقدمة بسعر هو 195.5 ريال سعودي.

مايكرويف من النوع وايت ويستنجهاوس مقدم بسعر هو 147.50 ريال سعودي.

خلاط من النوع أي تي سي، وهو خلاط 2×1، بقوة 300 وات مقدم بسعر هو 64.50 ريال سعودي.

غلاية كهربائية من النوع براون مقدمة بسعر هو 109.50 ريال سعودي.

أير فراير من النوع فليبس بحجم 0.8 كيلوجرام مقدمة بسعر 259.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على السلع الغذائية والمنتجات الضرورية: