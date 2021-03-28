شوف عروض بنده اليوم على المنتجات الغذائية في السعودية تصل ل 60% panda.com

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خصومات بنده بلغ سعر دجاج ساديا 20 ريال سعودي بدلاً من 28 ريال سعودي.

تنزيلات بنده بلغ سعر كتف عجل بدون عظم 40 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال سعودي.

بلغ سعر قطع عجل بالعظم 35 ريال سعودي بدلاً من 50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم على المنتجات الغذائية في السعودية تصل ل 60% panda.com - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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