شوف عروض اكسترا الجوالات نهاية مارس 2021 أقوى الخصومات

عروض اكسترا الجوالات 2021 ،أقوى العروض والتخفيضات من extra الآن عبر الموقع الإلكتروني وبكافة الفروع وتقدمها اكسترا الآن بداية من نهاية مارس التاسع والعشرون من مارس 2021 ولفترة محدودة فقط بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات ، ومن أقوى العروض والتخفيضات التي تقدمها إكسترا الآن هي عروض الجوالات وخاصة الإصدارات الحديثة من هواتف السامسونج والآيفون التي يبحث عنها الكثيرون وخاصة الألوان المميزة والإصدارات الجديدة منها والتي تنفذ من المتجر بسرعة كبيرة للغاية فور الإعلان عن العرض الخاص بها، بالطبع بالإضافة إلى العروض المختلفة والمميزة التي يقدمها إكسترا الآن على العديد من المنتجات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي لاقت إعجاب الآلاف من رواد اكسترا.

عروض اكسترا الجوالات مارس 2021

تقدم اكسترا الان العديد من العروض المميزة على الجوالات المختلفة والتي تتوافر لفترة محدودة والتي يمكن أيضا الحصول عليها من خلال تسهيل للتمويل بالقسط على 36 شهرا بمقدم بسيط من خلال تعاقد extra وتسهيل ،ومن أكثر العروض المميزة للجوالات الآن وخاصة هواتف الآيفون والسامسونج التي يطلب الكثيرون منها الإصدارات الحديثة والمميزة.

جوال آبل آيفون 12 ،5جي ،128 جيجا بلون أزرق وسعر 4049 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 12 برو ماكس ،5جي ،256 جيجا بلون أزرق وسعر 5699 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي إيه 02 إس ،4جي 32 جيجا بلون أسود بسعر 475 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 12برو ماكس ،5جي ،128 جيجا بلون أزرق وسعر 5199 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 12برو ،5جي ،256 جيجا بلون أزرق وسعر 5199 ريال سعودي

جوال سامسونج جلاكسي إيه 12 برو ماكس،5جي 265 جيجا بلون ذهبي بسعر 5699 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 11 ، 4جي ، 128 جيجا بلون أخضر الإصدار الجديد بسعر 3299 ريال سعودي

جوال آبل آيفون 12 ،5جي، 256 جيجا بلون أزرق بسعر 4549 ريال سعودي

قدمنا لكم أحدث عروض الجوالات من اكسترا لشهر مارس 2021 بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم خلال أيام قليلة، يمكنك الشراء الآن بكل سهولة وبالتقسيط أيضا من خلال موقع extra والعروض مستمرة من نهاية شهر مارس حتى بداية شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا دائما بالخير واليمن والبركات.