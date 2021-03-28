نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الكترو السعودية بمناسبة رمضان 2021 مع أقوى التخفيضات والخصومات في المقال التالي
عروض الكترو السعودية , تعتبر شركة الكترو من الشركات المتخصصة في عالم الإلكترونيات من تليفونات وأجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية سواء كانت الشاشات و الغسالات، ولا يقتصر الأمر على هذا فقط؛ وإنما يحتوي الموقع على الأدوات المنزلية من أدوات المطبخ ومحضر الطعام، وغيره من الأمور، ومن الجدير بالذكر أن هذا الموقع تم افتتاحه عام 2002 بالمملكة العربية السعودية، حتى يقوم بمد العملاء بأخر الإصدارات الموجودة في الأجهزة، ومن الجدير بالذكر أن الموقع لا يغفل جانب مهم، وهي خدمة ما بعد البيع.
عروض الكترو السعودية
على مستخدم الموقع أن يقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام التي يتبناها الموقع، وهي كالتالي:
- لا يكون بإمكان الشخص المقبل على استخدام الموقع ألا يكون من الأشخاص الغير قادرة على استخدامه، وإنما يجب أن يكون شخص ممثل في القانون تبعاً لنظام العقود.
- إذا كان الشخص المستخدم أقل من 18 سنة، فيجب أن يقوم باستخدامه تحت إشراف الوالدين.
وبالنسبة لـ عروض الكترو السعودية بمناسبة رمضان 2021 فهي كالتالي:-
سياسة الاستبدال والاسترجاع
يتبنى الموقع سياسة استبدال واسترجاع بشكل سهل على مختلف العملاء الذين يتعاملون مع الموقع، وإليكم السياسة كالتالي:-
- تكون فترة الاستبدال والاسترجاع في غضون أسبوع من بدأ الشراء.
- تتوافق هذه السياسة في حال إذا كان المنتج المراد استبداله أو استرجاعه في حالته الطبيعية، وأن يكون خالي من العيوب بنفس حالته التي استلمها العميل.
- في حال وجود عيب بالمنتج الذي قام العمل باستلامها من موقع الترو، لابد من كتابة تقرير فني من مركز الصيانة الوكيل المعتمد الموجود بالمملكة مرفق مع المنتج.
- لابد على العميل أن يلتزم بشكل جيد فيما يتعلق بجميع الشروط المذكورة.
- يمكن للعميل أن يجري عملية الاستبدال أو الاسترجاع من مختلف الفروع الخاصة بإلكترو بشكل مجاني، ولكن مع ضرورة تطابق كافة الشروط.
- لابد من إسناد فاتورة شراء أصلية في حال البدء بكافة الإجراءات الخاصة بالاستبدال أو بالاسترجاع.
- يكون للعميل حرية اختيار استرجاع المشتريات والحصول على قيمة مالية، أو تبديلها بمنتج آخر.
- إذا اختار العميل الحصول على القيمة المالية، فسوف يرد المبلغ إلى الحساب المصرفي في غضون 14 يوم، في حال إذا كان الدفع بواسطة بطاقة ائتمان.
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