نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم 28 مارس 2021 عرض خاص لمده ثلاث أيام فقط في المقال التالي
نقدم لحضراتكم اجدد عروض العثيم حيث يسعى الأشخاص في المملكة العربية السعودية علي معرفه جميع هذه العروض كي يستفيدوا من الخصومات والتخفيضات علي جميع المنتجات المقدمة بمناسبه شهر الخير حيث تعد عروض عبدلله العثيم من اهم العروض حيث تقدم جميع المنتجات لعملائها في المملكة العربية السعودية بخصومات تصل الي 50%
عروض العثيم اليوم
بمناسبه شهر الخير عروضنا غير حيث أن عروض العثيم بمناسبه شهر رمضان الكريم أطلقت خصومات علي جميع منتجاتها في جميع أسواقها ومن هذه المنتجات الغذائية ومنها اللحوم والدواجن والأسماك وأيضا الخضروات بجميع أنواعها وأيضا جميع المعلبات تقدمها عروض عبدلله العثيم كالتونه والفول والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء وأيضا تقدم أسواق العثيم جميع الأدوات المنزلية ومستحضرات التنظيف وكل شئ تبحث عنه ستجده في عروض عبدلله العثيم المقدمة عروض الأحد 28 مارس عرض ال 3 أيام فقط وحتي نفاذ الكميه.
ومن اهم هذه العروض المقدمة :
- تقدم أسواق عبد لله العثيم تخفيضات علي شراب تانجوا برتقال بسعر 34.95 ريال سعودي
- تقدم أسواق عبد لله العثيم تخفيضات علي دقيق كويتي بسعر 28.95 ريال سعودي
- تقدم أسواق عبد لله العثيم تخفيضات علي شوربه شوفان بسعر 5.95 ريال سعودي
- تقدم أسواق عبد لله العثيم تخفيضات علي لحم العجل بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي
- تقدم أسواق عبد لله العثيم تخفيضات علي الجزر البلدي بسعر 2.95 ريال سعودي
- تقدم أسواق عب دلله العثيم تخفيضات علي الخيار الطازج بسعر 2.25 ريال سعودي
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