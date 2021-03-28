لعبة فري فاير Free fire وطريقة تحميلها على الأندرويد والأيفون

نقدم لكم لعبة فري فاير Free fire ، لعبة حديثة أنشأتها شركة غارينا عام ٢٠١٧ في شهر ديسمبر، وانتشرت مؤخرًا حيث أصبحت فري فاير الأكثر تحميلًا لعام ط٢٠١٩ وأصبحت من الألعاب المفضلة والأكثر شعبية للكثير من الكبار والصغار.

لعبة فري فاير Free fire

فري فاير عبارة عن لعبة تتكون من ٥٠ لاعب يلعبون في ساحة كبيرة فيها الكثير من الأسلحة والذخائر ويتنافسون للفوز حيث يفوز لاعب واحد فقط وهو من يبقى على قيد الحياة في نهاية الدور.

قوانين وطريقة لعبة فري فاير

تتكون فري فاير من ضوابط بسيطة حيث يوجد في الشاشة من ناحية اليسار جهاز للتحكم فى شخصية الافتراضية للاعب وفي اليمين توجد عدة أزرار للتحكم فى إطلاق النار والقفز والانبطاح وتبدأ اللعبة بنزول اللاعبين من الطائرة ويبدءوا للبحث عن الصناديق والأسلحة والذخيرة قبل بدء القتال ومن ثم يبدأ كل لاعب في البحث عن لاعب الأخر لقتله وليبقى هو على قيد الحياة للفوز ويوجد أيضًا مجال يسمى مجال القوة وهو مجال يحيط باللاعبين وعلى اللاعب أن يخرج منه فإذا بقي بداخله ينتهي حياته ويخسر اللعبة ويمكن للاعب البحث عن عربية وركوبها للذهاب سريعًا بعيداً عن المجال.

مميزات لعبة فري فاير

لعبة مسلية ممتعة حيث يمكنك قضاء عليها الكثير من الوقت دون ملل أو انقطاع

وأيضًا يمكنك تحميلها بسهولة حيث تحتل مساحة صغيرة من الهاتف مقارنة بالكثير من الألعاب.

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