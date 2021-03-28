الاشتراك في سحب مسابقة الحلم Dream الأكبر على جائز الربع مليون دولار

حالة كبيرة من الترقب والانتظار تسيطر على آلاف المشتركين في مسابقة الحلم من جميع الدول، استعدادًا لإعلان موعد السحب على الجائزة الأكبر حتى الآن من جوائزها 2021، والتي تبلغ قيمتها ربع مليون دولار أمريكي، مع العلم أنه تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن الفائز بأول سحب خلال العام الجاري على جائزة الـ 125000$، والتي ربحها المواطن الأردني محمد اللوباني، وتم تسليمه القيمة المالية لاحقًا، ليعلن بعدها الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي عن قيمة السحب الجديد المقبل، الذي يتبقى فقط إعلان موعده، والمرجح أن يكون خلال شهر أبريل المقبل، وتتواصل على إثره عمليات تلقي طلبات الاشتراك.

سحب مسابقة الحلم 250000 دولار

وكما أوضحنا من قبل أن سحب مسابقة الحلم الجديد على جائزة الـ 250.000 دولار هو الأكبر منذ انطلاق المسابقة في نسختها الجديدة 2021 من مجموع جوائزها الأضخم على الإطلاق الذي تخطى حاجز الـ 3.5 مليون$، نظرًا للشعبية الواسعة التي اكتسبتها في جميع الدول، والإقبال المتزايد على الإشتراك فيها، وسبق هذا السحب آخر بقيمة مائة وخمسة وعشرون ألف دولار، على أن تتوالى السحوبات لاحقًا بقيم متفاوتة ما بين (100.000 ونصف مليون و200.000 وعشرة آلاف وغيرها)، مع الإبقاء على السحب الأخير على جائزة الحلم الأكبر بقيمة المليون في 31 ديسمبر القادم.

طرق الاشتراك في mbc dream

وتتواصل عمليات الاشتراك في المسابقة من جميع الدول من خلال التواصل عبر أرقام الاتصال من جميع الدول أو عبر الرقم الدولي الموحد، او عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو مرادفاتها من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية على الرقم المرادف لدولتك،او من خلال تحميل تطبيق HELM للهواتف الذكية وتثبيته والاشتراك من خلاله بتسجيل رقم الجوال الخاص بك مسبوقًا بالكود الدولي لبلدك، بالإضافة للاشتراك من خلال ملء النموذج الموجود بالموقع الإلكتروني للمسابقة على الإنترنت وتعبئة البيانات الشخصية ثم موافق كما هو موضح بالصورة التالية:

جدير بالذكر أن سعر دقيقة الاتصال للاشتراك في الحلم بسعر الدقيقة الدولية لكل دولة على حدها.