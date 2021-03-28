شوف عروض بنده وهايبر بنده في السعودية عروض مقاضي رمضان 1442 خصم يصل إلي 70%

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عروض بنده وهايبر بنده في السعودية متاجر بنده من أفضل المتاجر الموجودة في المملكة العربية ، ويفضل الشعب السعودي الشراء من هذه المتاجر، وذلك لأنها تقدم لهم أفضل الخدمات، أسواق بنده تقدم للعملاء منتجات مختلفة مثل المنتجات الغذائية ومنتجات النظافة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف، وجميع ما تقدمه أسواق بنده دائماً ما ينال على إعجاب الكثير من العملاء، وعلى جميع المنتجات تقدم باستمرار العديد من العروض المميزة، ويتم عرض جميع تخفيضات بنده على موقعها الإلكتروني وهي أقوي عروض السعودية اليوم. عروض بنده وهايبر بنده في السعودية عروض بنده اليوم بلغ سعر جبنة كريم قابلة للدهن المراعي 500 جرام 3 عبوات 82 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة كريم قابلة للدهن المراعي 500 جرام 3 عبوات 82 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي. سعر جبنة موزاريلا مبشورة المراعي 200 جم 2 عبوة قد بلغ 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي.

بلغ سعر شرائح الجبن شيدر برجر قليلة الدسم المراعي 400 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة مربعات المراعي 12 حبة 220 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 20 ريال سعودي.

سعر جبنة شيدر علب المراعي 113 جم قد بلغ 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة فيتا كاملة الدسم المراعي 400 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

بلغ سعر زبدة المراعي طبيعية غير مملحة 200 جرام 2 حبة 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة مثلثات المراعي 16 قطعة 240 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي. عروض بنده على المنتجات الغذائية عروض بنده الأسبوعية سعر زبادي كامل الدسم المراعي 2 كيلو قد بلغ 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي.

سعر زبادي كامل الدسم المراعي 2 كيلو قد بلغ 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 15 ريال سعودي. بلغ سعر لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي 400 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 13 ريال سعودي.

بلغ سعر كريمة الطبخ أو الخفق المراعي 500 مل 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

بلغ سعر عصير المراعي 1.5 لتر 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي.

بلغ سعر جبنة كريمي شيدر قابلة للدهن نادك 2 عبوة 500 جم 18 ريال سعودي بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده في السعودية عروض مقاضي رمضان 1442 خصم يصل إلي 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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