شوف عروض هايبر بنده اليوم الاحد 28 مارس 2021 عروض الـ 3 أيام

نقدم لكم زوار موقع ثقفني آخر عروض هايبر بنده اليوم الاحد 28 مارس 2021 عروض ال 3 أيام حيث توفر هايبر بنده السعودية الكثير من العروض المميزة والقوية لمدة ثلاث أيام لكي يستطيع جميع عملاء ومحبي هايبر بنده من الحصول على كافة المنتجات التي يحتاجونها وشراء كافة مستلزمات المنزل من مواد غذائية ومعلبات ولحوم ومنتجات عناية وحلويات وتوابل وأدوات منزلية وكل شيء بأسعار مميزة والاستفادة من كافة التخفيضات الكبيرة المتوفرة على جميع منتجات هايبر بنده وجميع العروض التي نوفرها لكم اليوم تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

عروض هايبر بنده اليوم الاحد

تضم عروض هايبر بنده اليوم الاحد تخفيضات مميزة علي العديد من أنواع الاسماك مثل شعور كبير وتوفرة بسعر 20.95 ريال للكيلو بدلاً من 39.95 ريال، وسمك هانج رنجة مدخن عمارة أردني بسعر 34.50 ريال للكيلو بدلاً من 54.50 ريال، ومن ضمن عروض هايبر بنده تخفيضات كبيرة ومميزة علي اللحوم مثل فخذ الخروف نعيمي الذي توفرة بسعر 69.95 ريال، وتوفر أيضا كيلو كتف خروف نعيمي بسعر 69.95 ريال، وايضا من ضمن عروضها علي اللحوم قطع خروف نعيمي بالعظم بسعر 67.95 ريال.

من ضمن عروض هايبر بنده اليوم الاحد تخفيضات مميزة علي أيباد أبل 8 المتوفر اليوم بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 وهي تخفيضات كبيرة ومميزة توفرها هايبر بنده لمدة ثلاث أيام.

جميع عروض هايبر بنده السعودية اليوم متوفرة لمدة ثلاث أيام كاملة ومتوفرة في كافة فروع وسوبر ماركت وهايبر بنده في مختلف مدن السعودية، وجميع هذه العروض تسري من اليوم الأحد 15 شعبان وتنتهي في يوم الثلاثاء 17 شعبان 1442 أو حتى نفاذ كمية هذه المنتجات المتوفرة.