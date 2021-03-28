شوف عروض وتخفيضات العثيم بالسعودية وخصومات هائلة قبل شهر رمضان المبارك

عروض وتخفيضات العثيم بالسعودية، يقدم هايبر ماركت الغثيم أقوي العروض والتخفيضات الضخمة الرائعة على جميع المنتجات الموجودة لديهم داخل السوبر ماركت، فهناك عدد لا نهائي من العروض المقدمة من أسواق هذا الهايبر ماركت الكبير، حيث تستطيع ان تشتري كل متطلباتك بأسعار مناسبة ورمزية فيقوم هايبر ماركت الغثيم بتقديم تخفيضات هائلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لا تفوتو هذه العروض الرائعة ابتداء من هذه الأسبوع من الاحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان حتى 17شعبان 1442هجري، قوموا بشراء ما تريدون من السلع الغذائية والمعلبات التي تحضروا بها أفضل المأكولات بالإضافة إلي العديد من العروض الاخري التي تستمر إلي يوم 30 مارس قبل رمضان، سوف نقدم العروض على جميع المنتجات الموجودة داخل الهايبر.

عروض وتخفيضات العثيم بالسعودية

عروض وخصمات سوبر ماركت الغثيم على المعجنات والحلويات:

عرض خاص 50 % على تورتة بكريمة شكولاته وسط بـ 20 ريال بدلاً من 40 ريال سعودي.

عرض خاص 50 % على كنافة بجوز الهند والزبيب بـ 18 ريال بدلاً من 36 ريال سعودي.

كيلو البسبوسة بالبندق بـ 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

كيلو بيتي فور فاخر شكولاته ومكسرات بـ34.95 ريال بدلاً من43.95 ريال سعودي.

كيلو معجنات مشكلة بـ29.95 ريال بدلاً من35.95 ريال سعودي.

كيلو بلح الشام بـ19.95 ريال بدلاً من24.95 ريال سعودي.

كيلو معمول بالتمر بـ24.95 ريال بدلاً من32.95 ريال سعودي.

تورتة كرنفال وسط بـ 44.95 ريال بدلاً من49.95 ريال سعودي.

علبة زود شابورة أصابع دقيق القمح والسمسم بـ6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

ربطة علبة زود كوكيز فانيليا وشكولاتة بـ14.95 ريال بدلاً من 22 ريال سعودي.

2 ربطة بسعر 1 علبة زود موالح مشكلة بـ 19.50 بدلاً من 39 ريال سعودي.

الصفقات الكبري والعروض على أجهزة الجوال وأجهزة الكمبيوتر:

عروض عثيم القوية في المملكة العربية السعودية على جميع أنواع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر مثل:

جوال آيفون 12 برو ” 128 GM” بسعر 4699 و” GM 265″بسعر 4849 ريال سعودي. جوال آيفون 12 ” 128 GM” بسعر 3549 و” GM 265″بسعر 4049 ريال سعودي. جوال سامسنج اي 12 بسعر 625 ريال سعودي. جوال سامسنج اي 51 بسعر 999 ريال سعودي. جوال سامسنج اي 2 بسعر 435 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 7 ” 128 GM” بسعر 822 ريال سعودي. جوال هواوي أي 9بسعر 999 ريال سعودي. جوال لافا أي ار أي اس 61 بسعر 249 ريال سعودي. جوال تكنو كي أي 5 جي بسعر 410 ريال سعودي. جوال تكنو كي أي 7 ” 128 GM” بسعر 569 ريال سعودي. جوال تكنو كي أي 5 ” 32 GM” بسعر 350 ريال سعودي. جوال نوكيا 6300 بسعر 209 ريال سعودي. جوال نوكيا 5310 بسعر 199 ريال سعودي. تابلت لينوفو ام 10 بسعر 699 ريال سعودي. لاب توب اتش بي بسعر 1999 ريال سعودي.

وهذه باقي العروض الموجودة داخل هايبر ماركت العثيم بالسعودية :

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