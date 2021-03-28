رسائل تهنئة بشهر رمضان 2021… مسجات وكلمات مكتوبة وصور للتهنئة بمناسبة شهر رمضان

رسائل تهنئة بشهر رمضان 2021.. من أكثر الكلمات التي يزداد بحثاً عنها حالياً في الوقت الحالي هي رسائل تهنئة بشهر رمضان المبار الذي لم يتبقى على قدومه إلا ايام معدودة، ويستعد الجميع لقدوم هذا الشهر العظيم بالطرق المختلفة، حيث يتبادل الجميع التهنئة فيما بينهما بقدوم الشهر الكريم من خلال الرسائل المكتوبة أو الرسائل المصور التي ترسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر الرسائل النصية على الهواتف المحمولة، وفي هذا المقال نقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني رسائل تهنئة بشهر رمضان 1442.

رسائل تهنئة بشهر رمضان 1442

شهر رمضان هو الشهر الذي فرض الله تعالى فيه الصيام على المسلمين، والذي له مكانة خاصة في قلوب الجميع حيث أنزل الله تعالى فيه القرآن الكريم، كما يفتح الله تعالى فيه أبواب الرحمة والمغفرة والعتق من النار ويقترب العباد من الله تعالى في هذا الشهر بالقيام بكل الأعمال الصالحة، كما يهنئ الجميع من المسلمين بعضهما البعض بهذا الشهر بإرسال الرسائل المختلفة بالطرق الشائعة حالياً ومن بين تلك الرسائل:

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.

أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.

لا تنسى ذكر الله والصوم عن الحرام والإكثار من فعل الخير وقراءة القرآن المرسل في رمضان.

الله يسعدك وللخير يرشدك وبالجنة يوعدني ويوعدك.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب انت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلال الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.

كلمات مكتوبة تهنئة برمضان

كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أسبق وإلى الجنة أرغب.

مرحباً يا أجمل ليالي السنة، مرحباً بمن هل ودنا، مرحباً بالضيف الكريم، أقبلت علينا شهر الله العظيم.

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وأنت بخير ورمضان عليك يعود.

يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

أبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والأسرة الكريم اسمي التهاني والأمنيات بصيام مقبول وذنب مغفور وأعمال مرفوعة.

عسى رمضان مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك النبي جاري وجارك.

يا صاحب السعادة في قلبي حطيتك وبالتهاني خطيتك وعلى الناس أغليتك ويقرب دخول رمضان هنيتك.

يهل الشهر يا غالي وأنا أهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة وتصومه.

أسأل الله الذي أهب الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.

رسائل مصورة للتهنئة بمناسبة شهر رمضان