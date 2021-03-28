شوف عروض العثيم السعودية اليوم وتخفيضات هائلة لمدة 3 أيام لا تفوتوا العرض

عروض العثيم السعودية اليوم، أسواق العثيم في السعودية تعتبر من أكثر المتاجر التي تمتلك فروع في المملكة ومؤخراً توسعت خارج المملكة حيث أنشأت الكثير من الفروع التي تحمل علامتها التجارية داخل محافظات مصر، وهذه الأسواق تختص في المنتجات الغذائية وتقوم بتقديم أجود المنتجات الغذائية وبأقل الأسعار، وهذا ما يفضله العملاء في هذه الأسواق، على الموقع الإلكتروني الخاص بأسواق العثيم يتم عرض جميع العروض الموجودة داخل الفروع باستمرار والتي تقدم عروض العثيم الاسبوعية السعودية.

عروض العثيم السعودية اليوم وحتي 3 أيام

تقدم أسواق العثيم السعودية عروض وتخفيضات هائلة من اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 وحتي 3 أيام علي المنتجات الغذائية كالاتي :

شوربة شوفان كويكر 500 جم بسعر 5.95 ريال سعودي فقط.

لحم عجل بلدي بدون عظم للكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

شراب تانج برتقال 2 كجم بسعر 34.95 ريال.

لبنة تشيز لاند كاملة الدسم بسعر 17.50 ريال سعودي للكيلو.

دقيق كويتي 10*1 كجم 2 ربطة لكل عميل بسعر 28.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية 1442

بلغ سعر أرز المها بنجابي 10 كجم 64 ريال سعودي بدلاً من سعر 75 ريال سعودي.

سعر أرز بنجابي المها 5 كجم قد بلغ 34 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.

سعر أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي بلغ 10 كجم 60 ريال سعودي بدلاً من سعر 77 ريال سعودي.

سعر أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي 5 كجم قد بلغ 30 ريال سعودي بدلاً من سعر 40 ريال سعودي.

بلغ سعر أرز جرين فارمز بسمتي كرنل ابيض 10 كجم 60 ريال سعودي بدلاً من سعر 72 ريال سعودي.

بلغ سعر زيتون جرين فارمز أخضر وأسود شرائح 1.6 كجم 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

بلغت كريمة الخفق بوك للطبخ 1 لتر سعر 17 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

بلغ سعر كرتونة قشطة بوك 48 حبة 170 جم 114 ريال سعودي بدلاً من سعر 148 ريال سعودي.

سعر جبن البقرات الثلاث موزاريلا مبشورة 1 كجم بلغ 22 ريال سعودي بدلاً من سعر 37 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على المنتجات الغذائية