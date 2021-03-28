نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور عن رمضان 2021 واتساب وأجمل العبارات عن شهر رمضان في المقال التالي
عمر شويل - جدة صور عن رمضان 2021 واتساب أهم مايبحث عنه المسلمون من كل بقاع الأرض لإرسالها لأصدقائهم وأقاربهم وأحبابهم للتهاني بقرب حلول شهر رمضان المبارك، فتفرقنا أيامًا قليلة عن أول أيام رمضان 2021 وينشرون المسلمون أجمل العبارات عن شهر رمضان لنشر الهدوء والسكينة والتقرب من الله في شهر رمضان المبارك فهو الشهر الهجري التاسع وفرض فيه الصيام على كل مصر بالغ قادر، كما نزل فيه القرآن الكريم، وتسلسل فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار في شهر رمضان المبارك، ويأتى شهر رمضان 2021 في ظروف استثنائية وسط تداعيات فيروس كورونا لذا يواصل الجميع نشر صور عن رمضان 2021 بالأدعية لرفع البلاء والكرب عن كل الناس والنجاه من الوباء.
صور عن رمضان 2021 واتساب
يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور عن رمضان 2021 مع اقتراب بداية الشهر الكريم كنوع من التهاني فيما بينهم بالإضافة إلى صور أدعية رمضان اللهم بلغنا رمضان فلم يتبقى سوا أيامًا معدودة ويبدأ شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والعتق من النار.
أحدث صور رمضان 2021
جاءت أحداث صور رمضان 2021 بتصميمات مختلفة وجديدة وتكون ألوانها هادية وفيها تناسق بالعديد من الزخرفة الإسلامية، بجانب صور فوانيس رمضان بأشكالها المتنوعة التى يفرح المسلمون لرؤيتها ويرسلونها إلى بعضهم البعض كنوع من التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام.
أول أيام رمضان 1442 -2021
حددت البحوث الفلكية أول أيام شهر رمضان 1442 يتوافق يوم 13 أبريل 2021 حتى 12 مايو المقبل، أي يتبقى ى 16 يومًا تفصلنا عن شهر رمضان 2021 وتكون السنة الهجرية هذا العام بسيطة وليست كبيسة.
عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان 2021
حسب ما تم تحديده عدد ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، وتكون مواعيد مواقيت الصلاة أول أيام رمضان على النحو التالي ” الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:40، إمساك 3:40″.
أجمل العبارات عن شهر رمضان
لاتخلو أجمل العبارات عن شهر رمضان الكريم من الأدعية والرجاء من الله المغفرة والرزق والرحمة، ولعل أسهل ما يتقرب به المرء من ربه هو الدعاء، وليكم أجمل العبارات عن شهر رمضان الكريم على النحو التالي:
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إن الله جعل الصوم مضماراً لعباده لاستبقوا إلى طاعته.
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إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك.
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الصبر نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر.
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بدأ القلب يرفع نسائم رمضان.
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ما أفسدته شهور السنة في أرواحنا المثقلة، يصلحه شهر رمضان.
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اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا التوبة النصوحة وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
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الصيام أعلى تعبير عن الإرادة.
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من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه.
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للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.
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شهر رمضان هو الامتحان والتحدي الأكبر للإرادة البشرية.
آيات عن الصوم في رمضان
قال الله تعالى في كتابه العزيز ((يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خيراً له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون)) صدق الله العظيم من سورة البقرة.
((فكلي واشربي وقري عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً)) من سورة مريم.
أحاديث عن الصيام في رمضان من السنة النبوية
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قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ((إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين)) رواه البخاري.
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة)).
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عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر.
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عن ابن عمر رضي الله عنه قال ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ((قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وعنه))، وعن أبي هريرة أيضاً قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه.
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