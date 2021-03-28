شوف عروض هايبر بنده بالمملكة على المواد الغذائية والبقالة الأساسية وتنزيلات تتعدى 39% مع الأسعار الجديدة

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عروض هايبر بنده بالمملكة، يقدم هايبر بنده السعودية العديد من العروض على كثير من المنتجات مثل الأسماك أو المعلبات ومنتجات الألبان جميعها، يتوفر أسبوعياً مجموعة من العروض فيجب استغلالها كما يتوفر ل بندة مجموعة من سلسلة سوبر ماركت بنده يبلغ عددها 400 عند زيارة أي منهم تجد جميع المنتجات بالعرض الخاص بها، في ذلك المقال سوف نتحدث عن العروض التي يقدمها بندة والأسعار الخاصة بها بالإضافة إلى العروض الخاصة بعيد الأم، وشهر رمضان. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض بنده اليوم نجد إن جبنة مربعات كيري أصبح سعرها بعد الخصم 22.99 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

عروض هايبر بندة جدة حليب المجفف نيدو وهو كامل الدسم بسعر 46.95 ريال سعودي بدلاً من 76.95 وهو وزنه 2 كيلو و25 حرام.

عروض هايبر بندة اليوم مرقة الدجاج ماجي بسعر 35.90 ريال بدلاً من 53.85 ريال.

عروض بنده جدة أرز بسمتي الشعلان وزن 5 كيلو جرام بسعر مميز بعد الخصم وهو 26.95 ريال سعودي.

بنده اليوم و تخفيضات بنده يوجد سيقان دجاج من الوطنية وزن 450 جرام وسعرها 6.75 ريال سعودي.

عروض بنده هذا الاسبوع و دجاجة كاملة ولكنها متبلة تتبيلة تندوري وزنه 800 جرام، وهي تكون طازجة سعرها 14.95 ريال سعودي بعد الخصم.

تخفيضات هايبر بنده توجد حلاوة طحينية سادة بدون مكسرات بسعر 11.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده بصفحة واحدة 95 يوجد كيلو جبنة رومي من جرين لاند سعرها بعد الخصم 34.95 ريال سعودي. عروض بندة الاسبوعية وخصومات بنده بمناسبة شهر رمضان عروض بندة الاسبوعي السمبوسة البنجابية وزنها 900 جرام بسعر 12.95 ريال فقط.

عروض بنده جده عروض هايبر بنده للجوالاتلفائف النوتيلا ساده الكبير سعرها بعد الخصم 10.95 ريال ووزنها 875 جرام.

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عروض هايبر بنده الخبر كما يوجد أيضاً عروض على الخبز الخاص بالبرجر بالنوعين السادة والسمسم عدد ست حبات خبز بسعر 2.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده بالمملكة على المواد الغذائية والبقالة الأساسية وتنزيلات تتعدى 39% مع الأسعار الجديدة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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