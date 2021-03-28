شوف عروض بنده الأسبوعية بالسعودية لشهر 28مارس 2021 علي مختلف المنتجات لمدة ثلاث أيام

عروض بنده الأسبوعية بالسعودية تقوم مجموعة فروع وهايبر بنده بعمل خصومات وعروض ضخمة علي جميع المنتجات لديهم في جميع منافذ البيع الخاصة بهم بشكل متكرر أسبوعيا ،وبمناسبة شهر رمضان المبارك قام هايبر بنده بطرح احدث واجدد العروض الرائعة علي كل ما يمكن ان يحتاجة المواطنين خلال فترة رمضان المبارك وإسعاد قلوب مواطنين المملكة العربية السعودية بعروض اليوم الذي سوف تستمر لمدة ثلاث أيام من شهر مارس الجاري لعام 2021 لتتعرف علي المزيد من المعلومات التي تخص تلك العروض تابع المقال سوف نطلعكم علي اهم واجدد العروض الأسبوعية لهايبر بنده بالسعودية .

أخر عروض بنده الأسبوعية بالسعودية شهر مارس علي الأجهزة الكهربائية

يقوم هايبر بنده بطرح اجدد العروض والخصومات الضخمة في الأسواق علي العديد من المنتجات والسلع ومن اكبر العروض هي العروض علي الأجهزة الكهربائية مثل:

محول اتش دي ام للايفون ابل فقط بسعر 175 ريال سعودي. سماعة بلوتوث ماركة ماك فقط بسعر 15 ريال سعودي. اسورة رياضية ماركة شياومي مي أربعه فقط بسعر 79 ريال سعودي. سماعة لاسلكية جبرا اتنين فقط بسعر 49 ريال سعودي. سماعة بلوتوث ماركة توشيبا فقط بسعر 69 ريال سعودي. سماعة لاسلكية ماركة برو هواوي فقط بسعر 629 ريال سعودي. موزع مياه حار وبارد ماركة اوكارنيا 399 ريال سعودي والتوصيل والتركيب مجاني. شواية كهربائية ماركة جيباس فقط بسعر 79 ريال سعودي. أتنين في واحد خلاط مع مطحنة ماركة مولينكس فقط بسعر 99 ريال سعودي. مقلا ماركة كليك أون فقط بسعر 159.50 ريال سعودي. عصارة ماركة مولينكس فقط بسعر 179 ريال سعودي.

أجدد عروض بنده علي منتجات اللحوم والأسماك

من اهم وافضل العروض الذي يقدمها هايبر بنده عروض اللحوم والأسماك لأنها من أجود أنواع اللحوم الطازجة تابع لتتعرف علي هذه الخصومات:

قطع خروف نعيمي بالعظام وزن واحد كيلو فقط بسعر 67.95 ريال سعودي بدلا من سعر 88.95 ريال سعودي. فخذ خروف نعيمي وزن واحد كيلو فقط بسعر 69.95 ريال سعودي بدلا من سعر 90.95 ريال سعودي. كتف خروف نعيمي وزن واحد كيلو فقط بسعر 69.95 ريال سعودي بدلا من 89.95 ريال سعودي. سمك هانج رنجة مدخن عمارة اردني وزن واحد كيلو فقط بسعر 34.50 ريال سعودي بدلا من سعر 54.50 ريال سعودي. شعور كبير وزن واحد كيلو فقط بسعر 20.95 بدلا من سعر 39.50 ريال سعودي.

وهناك العديد والكثير من الخصومات الأخرة علي المنتجات المتنوعة ننصحك بالتوجه إلي اقرب منفذ بيع لبنده لكي تستفاد اكبر استفادة من تلك العروض الجديدة قبل شهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير .