نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين اليوم السعودية والتنزيل الرهيب الذي يصل الى 70% على المواد الغذائية إستعدادا لشهر رمضان المبارك في المقال التالي

عروض العثيم الاثنين اليوم السعودية، عروض أسواق عبد الله العثيم سوف تكون متاحة في المملكة العربية السعودية كل أسبوع لعام 2021، وعرض هذا الأسبوع الذي سوف ينتهي في يوم 30 مارس 2021، أسواق عبدالله العثيم هي أحد المتاجر المتخصصة في بيع العديد من الأطعمة بأرخص الأسعار لأنه متخصص في بيع الخضار والفواكه ومنتجات الألبان والجبن وغيرها، في هذا المقال سنتعرف على أفضل عروض متجر العثيم معا. عروض العثيم على المنتجات الغذائية عروض العثيم الاسبوعية بلغ سعر 400 جرام من شوربة الشوفان الأبيض هالي 1.95 ريال، فيما كان السعر قبل العرض 6.50 ريال.

عروض العثيم اليوم الاثنين الاسرة – سكر مكرر 10 كيلو، وصل سعره 19.50 ريال سعودي، وكان عرضه السابق 35.50 ريال.

تخفيضات العثيم بلغ سعر أرز الوليمة مقابل 10 كيلوغرامات من الأرز 59.95 ريالاً، فيما كان سعره السابق 80.95 ريالاً.

العثيم العروض الترويجية دو دجاج مجمد 1100 جرام وصل سعره 87.95 ريال وكان السعر قبل العرض 154.95 ريال. مهرجان الطازج العثيم عروض العثيم الاثنين بلغ سعر ستروبري جيلي جرينز 17.95 ريالاً وسعره كان قبل العرض 28.95 ريالاً.

عروض اسواق العثيم سعر كيس حليب نيدو البودرة 1،250 جرام ، وصل سعره 44.95 ريال، فيما كان السعر قبل العرض 69.95 ريال.

عروض العثيم الاثنين اليوم باع العثيم 450 جرام من مكرونة بيرفيتو بسعر 8.95 ريال، فيما كان السعر قبل العرض 22 ريالاً.

عروض العثيم الرياض اليوم وبلغ سعر زيت عباد الشمس 29.95 ريالاً، فيما كان السعر السابق 43.95 ريالاً. عروض هايبر العثيم العثيم ماركت اكتساب وصل كوب جبنة كريم باركر إلى 18.95 ريال سعودي

عروض العثيم جده بودينج هالي وصل سعره إلى 12.50 ريالاً سعودياً بينما كان سعره قبل العرض 14.90 ريالاً سعودياً.

عروض الاثنين العثيم سعر بسكويت شاي هارلي 13.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه زبدة المراعي غير مملحة وسعرها 10.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين اليوم السعودية والتنزيل الرهيب الذي يصل الى 70% على المواد الغذائية إستعدادا لشهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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