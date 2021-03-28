نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهر فري فاير وشدات ببجي مجاناً.. تحويل متجر بلاي إلي أمريكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات شحن جواهر فري فاير مجاناً بطرق مختلفة, مع انتشار لعبة فري فاير في جميع دول العالم والتي وصل عدد تحميلات اللعبة في مختلف العالم إلى نصف مليار شخص, ونظراً لاهتمام محبي الألعاب ومحبي هذه اللعبة بالتحديد إلي تطوير الأداء المهاري في لعب هذه اللعبة وجمع الأسلحة المهمة التي تجعلهم متفوقين عن غيرهم, فإن في مقالنا سوف نوضح لكم كيفية الحصول علي جواهر فري فاير مجاناً بطرق مختلفة, وكيفية تحويل متجر بلاي إلي أمريكي.

شحن جواهر فري فاير من خلال متجر جوجل بلاي أو ابل ستور

يمكنك أن تقوم بالحصول علي بعض من جواهر فري فاير من خلال موقع جوجل بلاي أو ابل ستور ولكن لابد أن تقوم بتحويل موقع المتجر لديك إلي متجر تبع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك من خلال الخطوات التالية.

يجب تعيين كلمة مرور لشاشه هاتفك إذا لم تكن مفعلها من قبل.

النقر علي الاتصالات.

ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على المزيد من ضبط الاتصالات.

الضغط علي (+) لإضافة خاصية VPN.

قم بكتابة أي اسم في خانة تعديل شبكة VPN.

الضغط علي pptp.

قم بكتابة usvpn newfreevpn.com, ثم تقوم بوضع علامة علي خيار تشفير ppp.

تقوم بعد ذلك بالضغط علي الاتصال الجديد.

ثم تقوم بكتابة في اسم المستخدم كلمة free, ثم كتابة الرقم السري الخاص بشاشتك.

الضغط علي كلمة توصيل.

بعد ذلك تقوم بالعودة إلي الشاشة الرئيسية وفتح أي متصفح لتجد ظهور رسالة تقوم بالضغط على i agree.

في الخطوة الأخيرة تقوم بمسح بيانات ملف cache لتطبيق بلاي ستور ثم الدخول إلي الإعدادات ثم التطبيقات ثم جوجل بلاي ستور وقم بمسح بيانات الكاش.

بعد تطبيق عملية تحويل متجرك إلي الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك الآن الحصول علي نقاط كثيرة من كل عملية تحميل لأي تطبيق في المتجر ومن ثم يتم تحويلها إلي جواهر فري فاير.

شحن جواهر فري فاير عن طريق بعض المواقع المختلفة.

يمكنك الحصول على جواهر فري فاير مجاناً من البرامج التالية: