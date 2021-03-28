نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية والكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو تتميز عروض لولو هايبر ماركت بتقديم أفضل المنتجات، وكذلك أفضل الأسعار، بالرغم من المنافسة بين الكثير من المنافسين في السوق، إلا أن عروض لولو هايبر حصلت على انبهار الكثيرين، ولهذا سوف نقدم من خلال التالي عروض لولو المختلفة.

عروض لولو الكويت

تقدم عروض لولو الكويت تخفيضات متنوعة والتي تميزه عن غيرها من العروض الآخرى، حيث تقدم عروض على السلع الغذائية والمنظفات كالتالي:

زيت نور الشمس 15 لتر عبوتين بسعر 1.990 بدلاً من 2.660 دينار كويتي.

أرز بسمتي هندي حبة طويلة خمسة كيلو جرام بسعر 1.990 دينار بدلاً من 3.430 دينار كويتي.

شاي ليبتون بودرة 20 جرام 2 عبوة بسعر 1.950 دينار بدلاً من 2.650 دينار كويتي.

سعر فول مدمس أمريكانا 400 جرام، 4 عبوات بسعر 0.490 دينار بدلاً من 0.720 دينار كويتي.

صابون الجمال لوكس 6 صابونة، بسعر 0.825 دينار بدلاً من 1.380 دينار كويتي.

مسحوق غسيل اريال 6 كيلو جرام بسعر 3.490 دينار بدلاً من 4.200 دينار كويتي

عروض على الأجهزة الكهربائية

تقدم لولو هايبر ماركت عروض على الأجهزة الكهربائية، بشكل متميز من خلال التالي:

غسالة باناسونيك اوتوماتيك تعبئة أمامية بسعر 79.990 دينار بدلاً من 120.000 دينار كويتي.

غسالة أطباق اوتوماتيك بوش 5 برنامج بسعر 145.000 دينار بدلاً من 159.000 دينار كويتي.

خلاط باناسونيك 40 واط بسعر 6.750 دينار بدلاً من 9.900 دينار كويتي.

عروض نت

كمبيوتر لوحي سامسونج تاب ايه 8، 32 جيجا بسعر 39.900 دينار كويتي بدلاً من 49.900 دينار كويتي.

كمبيوتر لوحي لينوفو تاب إم 8 / 16 جيجا بسعر 24.990 دينار بدلاً من 29.990 دينار كويتي.

عروض لولو تسوق نت

حيث تقدم تخفيضات على بعض المنتجات التالية:

زبادي جهينة لايت 2 عبوة بسعر 5.75 جنيه بدلاً من 8.25 جنيه مصري.

فراولة عيد الأم 300 جرام بسعر 14.95 جنيه بدلاً من 22 جنيه مصري.

طقم نوفال جرانيت تسع قطع بسعر 649 جنيه مصري بدلاً من 999 جنيه.

طاسة جريل اكلون وجهين بسعر 399 جنيه مصري بدلاً من 499 جنيه.

طقم 2 مقلاه تروفال بسعر 129 جنيه مصري بدلاً من 199 جنيه.

طقم تيفال 5 قطع بسعر 1499 جنيه مصري بدلاً من 2069 جنيه.

عروض شيراتون ماركت

يقدم هايبر ماركت شيراتون عروض وتخفيضات على المنتجات بمناسبة عيد الأم كالتالي:

شيش طاووق فريش واحد كيلو بسعر 59.95 جنيه بدلاً من 79.95 جنيه مصري.

دجاجة كاملة فريش واحد كيلو بسعر 39.95 جنيه بدلاً من 49.95 جنيه مصري.

مأكولات بحرية مجمدة واحد كيلو 38.95 جنيه بدلاً من 48.00 جنيه مصري.

عروض لولو ماركت السعودية

تقدم لولو ماركت السعودية تخفيضات بمناسبة شهر رمضان المبارك كالتالي:

عصير فوستر كلارك سريع التحضير 2.5 كيلو بسعر 19.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا 1300 جرام بسعر 98.95 ريال بدلاً من 122 ريال سعودي. أرز المضياف بسمتي خمسة كيلو بسعر 18.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

عروض هايبر ماركت التجمع الأول

يقدم فرع لولو هايبر ماركت التجمع الأول بمول توين بلازا عروض لولو المتميزة على معظم المنتجات كالتالي: