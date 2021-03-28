شوف أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل لأكثر من 40%

أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل لأكثر من 40% على منتجات اكسترا المختلفة في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، لذلك نجدها دائماً تحرص على إرضاء عملائها بتقديم أفضل العروض سواء أكان على الهواتف الذكية، أو الشاشات الإلكترونية، أو الأجهزة الكهربائية وغيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم تقدم خصومات قوية ورائعة.

أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

تقدم اكسترا تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية، ويمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط.

أقوى خصومات اكسترا على الثلاجات

%43.4 خصم على إل جي ثلاجة، 18 قدم، كمبريسور لينير، بخار، متوفر منها اللون الأبيض، بسعر 2999 ريال بدلاً من 5299 ريال سعودي، ووفر 2300 ريال، مع ضمان لمدة عامين.

خصم 39.96% على باناسونيك ثلاجة باب جانب باب، 18 قدم، إنفيرتر، متوفرة باللون الرمادي الغامق، بسعر 2899 ريال بدلاً من 4829 ريال سعودي، ووفر 1930 ريال، وضمان لمدة سنتين، ومتوفر لديهم خدمة التوصيل العادي مجاناً.

خصم 35.39% على ثلاجة هيتاشى، 21.4 قدم، انفيرتر، متوفر باللون الأسود الزجاجي، بسعر 4199 ريال بدلاً من 6499 ريال سعودي، وقم بتوفير حوالي 2300 ريال سعودي، مع ضمان لمدة عامين.

%37.3 خصم على ثلاجة إل جي، 20.9 قدم، لينير كمبروسير، متوفر باللون الأبيض، بسعر 3949 ريال بدلاً من 6299 ريال سعودي، ووفر حوالي 2350 ريال، وضمان لمدة عامين.



تخفيضات اكسترا المذهلة على غسالات الملابس والقلايات

تقدم اكسترا خصومات كبيرة على الغسالات والقلايات في جميع فروعها.