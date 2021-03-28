نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل لأكثر من 40% في المقال التالي
أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية وخصومات تصل لأكثر من 40% على منتجات اكسترا المختلفة في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، لذلك نجدها دائماً تحرص على إرضاء عملائها بتقديم أفضل العروض سواء أكان على الهواتف الذكية، أو الشاشات الإلكترونية، أو الأجهزة الكهربائية وغيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم تقدم خصومات قوية ورائعة.
أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية
تقدم اكسترا تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية، ويمكنك الحصول على المنتج بالتقسيط.
أقوى خصومات اكسترا على الثلاجات
- %43.4 خصم على إل جي ثلاجة، 18 قدم، كمبريسور لينير، بخار، متوفر منها اللون الأبيض، بسعر 2999 ريال بدلاً من 5299 ريال سعودي، ووفر 2300 ريال، مع ضمان لمدة عامين.
- خصم 39.96% على باناسونيك ثلاجة باب جانب باب، 18 قدم، إنفيرتر، متوفرة باللون الرمادي الغامق، بسعر 2899 ريال بدلاً من 4829 ريال سعودي، ووفر 1930 ريال، وضمان لمدة سنتين، ومتوفر لديهم خدمة التوصيل العادي مجاناً.
- خصم 35.39% على ثلاجة هيتاشى، 21.4 قدم، انفيرتر، متوفر باللون الأسود الزجاجي، بسعر 4199 ريال بدلاً من 6499 ريال سعودي، وقم بتوفير حوالي 2300 ريال سعودي، مع ضمان لمدة عامين.
- %37.3 خصم على ثلاجة إل جي، 20.9 قدم، لينير كمبروسير، متوفر باللون الأبيض، بسعر 3949 ريال بدلاً من 6299 ريال سعودي، ووفر حوالي 2350 ريال، وضمان لمدة عامين.
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تخفيضات اكسترا المذهلة على غسالات الملابس والقلايات
تقدم اكسترا خصومات كبيرة على الغسالات والقلايات في جميع فروعها.
- %44.24 خصم على غسالة إل جي تعبئة أمامية، غسيل/ تجفيف، 14 كيلو/ 8 كيلو، متوفر باللون الأبيض، بسعر 4599 ريال بدلاً من 8249 ريال سعودي، ووفر 3650 ريال، مع ضمان لمدة عامين، ومتوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني.
- خصم 35.23% على غسالة باناسونيك، تعبئة أمامية، 8 كيلو، متوفر باللون الفضي، بسعر 1599 ريال بدلاً من 2469 ريال سعودي، وتوفير حوالي 870 ريال.
- %24.13 خصم على غسالة أريستون، غسالة 11 كيلو/مجفف 7 كيلو، تعبئة أمامية، متوفرة باللون الأبيض، بسعر 3489 ريال بدلاً من 4599 ريال، ووفر 1110 ريال.
- خصم 32.53% على غسالة باناسونيك، فتحة أمامية 10كغ /7كغ، غسيل /تجفيف، متوفر باللون الأبيض، بسعر 2799 ريال بدلاً من 1350 ريال سعودي، ووفر 1350 ريال.
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- %49.87 خصم على مقلاة النينجا، مقلاة بدون زيت، مساحة 3.8 لتر، بقوة 1550 واط، متوفر منها اللون الأسود/ الرمادي، بسعر 395 ريال بدلاً من 788 ريال سعودي، مع توفير 393 ريال سعودي.
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- خصم 50% على مقلاة النينجا، مقلاة بدون زيت، مساحتها 5.2 لتر، بقوة 1750 واط، متوفرة باللون الأسود، بسعر 449 ريال بدلاً من 898 ريال سعودي، ووفر 449 ريال.
- %45.04 خصم على قلاية فيليبس، قلاية بدون زيت، نظام الهواء الساخن، 1.2 كيلو، 6.2 لتر، متوفر باللون الأسود، بسعر 549 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي، ووفر 450 ريال سعودي.
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