شوف عروض بنده هايبر بنده السعودية عروض التوفير الرمضانية

عروض بنده هايبر بنده السعودية عروض التوفير فول حب 800 جم ب 4،95 ريال، خلطة بروست البيت إسناد ب 5،50 ريال، سميد تاك تات 700 جم ب 5،50 ريال، زيت نباتي نخيل ب 11،95 ريال، زيت زيتون بكر ممتاز عافية 2 لتر ب 44،95 ريال، قمح طازج البيكر 5 كيلو 17،50 ريال، جيلاتين جرينز 50 جم ب 9،95 ريال، نشاء الذرة فوستر كلاركس ب 12،95 ريال، خليط تشيز كيك بيتي كروكر ب 14،95 ريال، خليط البانكيك بزبدة الحليب فرشلي ب 9،95 ريال، شرائح أناناس في شراب خفيف 2 حبة ب 9،95 ريال.

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3+1 مسحوق الكاسترد فوستر كلاركس ب 23،25 ريال، 2+1 باكيج باودر جرينز ب 5،90 ريال، بيكربونات الصودا رياض فود ب 44،95 ريال، سائلة هيرشيز ب 21،50 ريال، فانيليا للحلويات ب 22،95 ريال، 2 كيس جريش كويتي ب 15،95 ريال، مايونيز نور عبوة ضاغطة ب )،95 ريال، تسبيكة طماطم جاهزة للطبخ بالبهارات العربية 3 حبات ب 10،95 ريال، صلصة الصويا ماجي ب 8،95 ريال، 3 حبات حمص حب اطلس ب 10،95 ريال، ورق عنب محشي بالأرز السوسن 2 كيلو ب 25،95 ريال.

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3+1 لحم تونا خفيف المراعي الخضراء ب 13،95 ريال، لانشون دجاج ب 14،95 ريال، 3+3 فول مدمس حبة درجة أولى لونا ب 9،75 ريال، تتبلية للسلطة ديليسيو ب 13،95 ريال، طماطم مقشرة فريشكو ب 41،95 ريال، 3 حبات حمص حب لونا ب 9،95 ريال، فول مدمس لونا ب 8،50 ريال، ورق عنب حدائق كاليفورنيا ب 14،95 ريال، 3 حبات فاصوليا حدائق كاليفورنيا ب 9،95 ريال، ذرة حلوة قودي ذهبية 4 حبات ب 10،95 ريال، 3+3 خل طبيعي قودي ب 9،75 ريال، 3 حبات حمص حب بيب ب 8،95 ريال.