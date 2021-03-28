شوف عروض العثيم مول في السعودية othaim بتخفيضات أسواق العثيم على الأغذية والجوالات

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عمر شويل - جدة عروض العثيم مول في السعودية othaim بكبرى التخفيضات في أسواق العثيم على مختلف السلع الغذائية ومستلزمات المنزل، بالإضافة إلى خصومات الجوالات في عروض العثيم اليوم بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، حيث يقدم العثيم أرخص الأسعار وأجود المنتجات من مختلف الشركات العالمية والمحلية للأغذية والتكنولوجيا كذلك ضمن عروض العثيم الالكترونية.

عروض العثيم مول في السعودية othaim بتخفيضات أسواق العثيم على الأغذية والجوالات

عروض اسواق العثيم في عروض السعودية نعرضها لكم فيما يلي علة الأغذية من لحوم ودجاج، كما نعرض كذلك تخقيضات الجوالات بأسعار تنافسية على جوالات الماركات الشهيرة عالميًا مثل سامسونج، ونوكيا، واونور، ويمكن الإستفادة من كافة عروض العثيم الاسبوعية حتى يوم 17 شعبان1442، الموافق 30 مارس 2021.

عروض العثيم

نستعرض فيما يلي أسعار الدجاج الطازج والمجمد في العثيم السعودية:

دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 900 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي في العثيم سوبر ماركت .

. دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 1000 جرام، بسعر 13.75 ريال سعودي.

دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 1100 جرام، بسعر 14.50 ريال سعودي.

دجاج الفروج الذهبي طازج وزن 1200 جرام، بسعر 14.95 ريال سعودي

دجاج فقيه طازج وزن 900 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي.

دجاج فقيه طازج وزن 1000 جرام، بسعر 14.25 ريال سعودي.

دجاج فقيه طازج وزن 1100 جرام، بسعر 14.75 ريال سعودي.

دجاج فقيه طازج وزن 1200 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي.

العثيم

فيما يلي تجدون كل أسعار اللحوم بكل أنواعها حصريًا في فروع العثيم ماركت :

لحم غنم سواكي بالعظم، بسعر 53.95 ريال سعودي للكيلو في تخفيضات العثيم .

. لحم غنم نعيمي بالعظم، بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي بالعظم، بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو.

العثيم مول

نعرض لكم في التالي خصومات حصرية من سوبر ماركت العثيم على جوالات سامسونج samsung ، و نوكيا nokia ، و هونر honor :

جوال سامسونج اي 01 كور 16 جيجا، بسعر 335 ريال سعودي.

اي 01 كور 16 جيجا، بسعر 335 ريال سعودي. جوال نوكيا 105 بشريحتين، بسعر 65 ريال سعودي.

105 بشريحتين، بسعر 65 ريال سعودي. جوال اونور 9 اكس 128 جيجا، بسعر 935 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم قدمناها لكم على مختلف الماركات من الجوالات الحديثة، كما وجدتم معنا أسعار السلع التموينية البروتية من دجاج ولحوم طازجة ومجمدة، فتابعونا لنوافيكم بجديد خصومات العثيم اون لاين و موقع العثيم.