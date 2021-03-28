طريقة شحن شدات لعبة ببجي 2000 شدة بدون فيزا العب برحتك

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طريقة شحن شدات لعبة ببجي، لعبة ببجي تحتل المرتبة الأولى في فئة أفضل الألعاب القتالية، حيث أنها تحتوي على العديد من المميزات التي لا مثيل لها بين كل الالعاب القتالية الاخرى والتي منها المؤثرات الصوتية وغير ذلك، واللاعبين يرغبون في شحن الشدات من أجل الاستفادة من اللعبة وشراء كل ما يرغبون به.
طريقة شحن شدات لعبة ببجي بأسهل الخطوات
من أفضل الطرق التي ساعدت الأشخاص على شحن شدات لعبة ببجي هي طريقة الشحن بالأي دي، لأنها طريقة سهلة ولا تحتاج إلى وقت طويل ولذلك سنذكر لكم الآن أسهل الخطوات لشحن الشدات:
- في بداية الأمر يجب الذهاب إلى الموقع الخاص بشحن الشدات من هنا.
- ستظهر لك صفحة يوجد بها قائمة من الدول، فقم باختيار المملكة العربية السعودية.
- وبعد ذلك ستعثر عزيزي على لاعبة ببجي موبايل، فقم بالنقر على أيقونة انطلق.
- يتم اختيار فئة الشدات التي تناسبك من الموقع، ويكتب رمز الأي دي في الحقل المناسب لها في واجهة الموقع.
- يلزم تحديد طريقة الدفع التي تناسبكم في أسفل الصفحة.
- يتم إتباع كافة إرشادات الخاصة بعملية دفع الأموال.
- وفي آخر خطوة عليكم بالذهاب إلى بريد لعبة ببجي من أجل استلام الشدات مباشرة.
أسعار شحن شدات لعبة ببجي موبايل
نسرد عليكم الان الاسعار المختلفة لشدات لعبة ببجى حسب اخر سعر الداخل المملكة العربية السعودية.
- 60+3 شدة وصل سعرها إلى 3.69 ريال سعودي.
- 300+40 شدة وصل سعرها إلى 17.99 إلى ريال سعودي.
- 600+90 شدة وصل سعرها إلى 36.99 ريال سعودي.
- 1,500+375 شدة وصل سعرها إلى 89.99 ريال سعودي.
- 3,000+1,000 شدة وصل سعرها إلى 184.99 ريال سعودي.
- 6,000+2,400 شدة وصل سعرها إلى 369.99 ريال سعودي.
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