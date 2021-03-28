شوف خصومات تصل 50% من عروض اكسترا لأجهزة المطبخ والعناية بالمنزل

عروض اكسترا لأجهزة المطبخ والعناية بالمنزل من اهم العروض التي أطلقتها اكسترا حديثا بالمملكة العربية السعودية والتي تم الإعلان عنها علي صفحه اكسترا الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسال العديد من المواطنين السعوديين بالمملكة عن مهرجان آل جي من اكسترا وعن عروض اكسترا للهواتف الحديثة التي تم إطلاقهم حديثا بالمملكة والتي حازت علي خصومات مثيره جدا لجميع المواطنين بالمملكة، وسوف نتعرف الآن عن جميع الخصومات والعروض علي أجهزة المطبخ وأجهزة العناية بالمنزل من خلال المقالة الأتية.

عروض اكسترا

عروض اكسترا التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة تختلف عن كثير من العروض التي يتم إطلاقها والتي تميزت بخصومات مثيره جدا والتي تناسب جميع المواطنين السعوديين، كم شملت العروض باقة من اهم الأجهزة الخاصة للمطبخ وأجهزة العناية بالمنزل والتي يستخدمها جميع البيوت بالمملكة والتي يمكن الحصول عليها بخصومات مثيره جدا سوف نتعرف عليها من خلال الأتي.

عروض اكسترا لأجهزة المطبخ

أعلنت اكسترا عن عروضها المثيرة علي أجهزة المطبخ والتي جاءت بأهم العروض والخصومات الهائلة والتي نوضحها في الأتي:

خلاط فيليبس 450 وآت بسعة واحد لتر وضمان لمده سنتين بسعر 129 ريال بدلا من 209 ريال.

ماكينة لتشذيب الشعر باناسونيك وضمان لمده سنتين بسعر 239 ريال بدلا من 299 ريال.

غلاية كهرباء بسعة 1.7 لتر 2150 وآت من خامه ستانلس وضمان لمده سنتين بسعر 79 ريال بدلا من 158 ريال.

مكنسة كهربائيه برنسيس بدون أكياس وضمان لمده سنتين بسعر 109 ريال بدلا من 169 ريال.

مكينه تحضير قهوة فيليبس وإعداد اسبر يسو و كابتشينو ولاتية أيضا وضمان لمده سنتين بسعر 949 ريال بدلا من 1149 ريال.

عروض اكسترا لأجهزة العناية بالمنزل

والجدير بالذكر أيضا العروض علي أجهزه العناية بالمنزل والتي سيتم توضيحها من خلال الأتي: