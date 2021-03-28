نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين ولمدة 5 أيام فقط خصم يصل ل 70% في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين يعد هايبر العثيم أو كما يعرف بأسواق عبد الله العثيم من واحد من أشهر أسواق السلع الغذائية والمنتجات الضرورية في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل أسواق عبد الله العثيم في بيع كافة الأنواع من السلع الغذائية والضرورية، وبالإضافة إلى ذلك فإن ما تقوم بتقديمه أسواق العثيم عروض وتخفيضات يلقى اهتمام كبير من قبل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية فهو يقوم بتقديم عروض ممتازة وتخفيضات وخصومات هائلة يكون في انتظارها الجميع حتى يكونوا قادرين على الحصول على ما يحتاجون إليه من منتجات وسلع غذائية مع القدرة على توفير أموالهم، بالإضافة إلى ذلك فإن أسواق العثيم توفر خدمة الشراء عبر الإنترنت وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بها وتتوافر عليه كافة العروض والتي سنوضحها فيما يلي من المقال.
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم على أجهزة وأدوات المطبخ تقدم أسواق العثيم باقة متميزة من العروض بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم، وهذه العروض هي:
- عروض العثيم الاثنين قلاية كهربائية من شركة السيف، موديل برو بحجم 9 لتر، وقوة 1800 وات مقدمة بسعر هو 339 ريال سعودي.
- خصومات العثيم قلاية زيت من النوع كولين بحجم 3 لتر مقدمة بسعر هو 129 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم قلاية كهربائيه من النوع هومر بحجم 2.6 لتر مقدمة بسعر هو 169 ريال سعودي.
- عروض العثيم الأسبوعية هاند بلندر من النوع أي تي سي، 2×1 مقدم بسعر هو 65 ريال سعودي.
- خفيضات العثيم اليوم هاند بلندر من النوع فيليبس مقدم بسعر هو 99 ريال سعودي.
- محضر طعام من النوع أي تي سي، ذا استخدام متعدد مقدم بسعر هو 169 ريال سعودي.
- محضر قهوة من النوع نيكاي مقدمة بسعر 59 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم اليوم
تنزيلات العثيم على المنتجات والسلع الغذائية:
- عروض العثيم الأسبوعية أكياس حليب بودرة مقدم العلامة التجارية نيدو مقدم بسعر هو 44.95 ريال سعودي.
- خصومات العثيم كريم كراميل بطعم الفانيليا مقدم بسعر هو 26.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم اليوم جبنه بوك كريم / شيدر عدد 2 كيس الكيس وزن 500 جرام مقدمة بسعر 18.95 ريال سعودي
- تنزيلات العثيم كيلو جرام جبنه قريش من جبن الوادى مقدمة بسعر 16.50 ريال سعودي.
- كيلوجرام من المكدوس مقدم بسعر 15.95 ريال سعودي.
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