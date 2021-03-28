نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل ببجي نيو ستيت احدث اصدار 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل ببجي نيو ستيت : تعتبر لعبة ببجي من الألعاب الرائدة والشهيرة في مجال الألعاب وخصوصا الألعاب القتالية حيث إنها تبدأ بعدد من اللعبين يكون عددهم 100 ويبدأ القتال حتى يفوز فريق أو لاعب واحد فقط، تحاكي اللعبة الحياة بعد 30 عاما من الآن حيث أن اللاعبين يبدأوا اللعب في مكان جديد يسمى تروي ومن خلال طريقة تنزيل ببجي نيو ستيت يمكنك أن تحمل اللعبة وتبدأ باللعب على الهاتف المحمول أو على الكمبيوتر بكل سهولة.

مميزات لعبة ببجي نيو ستيت

قامت الشركة بإصدار ستيت جديدة للعبة ببجي الشهيرة والتي تحاكي عام 2051 حيث أن المعركة تبدأ في مكان يسمى تروي وتم تحديث التقنيات المختلفة من الجرافيكس حيث يمكنك أن تندمج أكثر في اللعب في الساحات القتالية.

تضم اللعبة معدات حديثة وجديدة حيث يمكنك أن تلعب بها أو تصنع الأسلحة التي تريدها بنفسك وذلك من خلال بعض الإعدادات التي يمكنك أن تغير بها لكي تحول بين الأسلحة وتخترع أسلحة جديدة.

اللعبة تدعم التغيير بين الأسلحة بكل سهولة وظهرت أيضا مظاهر مختلفة لإطلاق النار مع وجود مطاردات المركبات والقاذفات للقنابل اليدوية، ولكن بأشكال محسنة تجعل اللعب أكثر تشويقا من اللعبة الإصدار القديم.

يمكنك أن تجد الكثير من المخابئ التي تتحرك في اللعبة وتم إضافة المزيد من القوائم التي تتضمن الدرع البالستية والطائرات المسيرة.

اطلاق النار في اللعبة يكون بشكل واقعي للغاية مثل إطلاق النار على أرض الواقع ويمكنك أن تستخدم الكثير من الأسلحة لكي تكون أنت اللاعب الفائز عن طريق الأسلحة الحديثة والمركبات وتكون أنت الناجي الوحيد أو أنت وفريقك.

اللعبة تعمل على نظام الأندرويد بكل سهولة، ولكن يجب أن يمتلك الهاتف المحمول ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 2.5 جيجا بايت ويمكنك أن تتعرف على طريقة تحميل ببجي نيو ستيت.

طريقة تحميل ببجي نيو ستيت على الأندرويد

إليك طريقة تنزيل ببجي نيو ستيت على الأندرويد إن كنت تريد أن تلعب على الهاتف المحمول:

افتح متجر جوجل بلاي على الهاتف لديك.

ابحث عن pubg new state وابدأ بالتحميل للعبة.

يجب أن يكون لديك مساحة كبيرة خالية على الهاتف حتى يمكنك أن تقوم بتحميل اللعبة والبدء باللعب بدون إحداث مشاكل للجهاز.

عند الانتهاء من التحميل يمكنك أن تبدأ باللعب.

طريقة تحميل ببجي نيو ستيت على الكمبيوتر

إن كنت تريد أن تلعب على الكمبيوتر فإليك طريقة تنزيل ببجي نيو ستيت: