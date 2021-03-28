نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على من هم المغول وجنكيز خان وتأسيس دولة المغول في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هم المغول ؟ تعد المغول مجموعة من القبائل البدو الرعاة، وكانوا يطلق عليهم غالباً اسم التتار أو التتر، كما إنهم انتشروا في هضبة منغوليا في أواسط آسيا، وكان مجمع المغول يتكون من عدة قبائل منهم: قبيلة النايمان، قبيلة القيات الصغيرة، وقبيلة الكيريت، وقبيلة الأويرات، وقبائل التتار، وقبيلة المركييت، وسكنوا شمال هضبة منغوليا من جهة، من جهة سيبيريا.

من هم المغول وتاريخهم

المغول هم مجموعة من القبائل البدو الرعاة، ويعود أصل وتاريخ المغول إلي هضبة منغوليا، في صحراء غوبي، التي تقع علي أطراف بلاد الصين الشمالية، وكانت القبائل الخاصة بالمغول تعيش بجانب قبائل أخري، وكانت بينهما صراعات وقتال وخصوصاً مع التتار، وكانت تلك القبائل جميعاً تعبد الأوثان والكواكب، كما كانت ديانة الشامانية منتشرة جداً، وتقوم هذه الديانة بتقديس أرواح الأجداد، وتقوم بتقديم الحيوانات المفترسة كقرابين.

وبرغم الصراع الذي كان قائم بين القبائل إلا إنهم استطاعوا أن يقوموا بتوحيد وتأسيس، أكبر إمبراطورية في التاريخ، وعلي مدي قصير جداً من الوقت، وقد امتدت الإمبراطورية المغولية من سيبريا وبحر البلطيق، شمالاً حتي إلي حدود الجزيرة العربية الشمالية، وبلاد الشام، وفلسطين جنوباً، ومن حدود الجزر اليابانية وحتي المحيط الهادئ، من شرق إلي وسط القارة الأوربية من الغرب.

تأسيس دولة المغول

كانت قبائل المغول في حالة من الإضراب والهمج، ومع ذلك الاضطراب كان هناك عدة محاولات، لتوحيدها إلا أن تلك المحاولات كانت تفشل في كل مرة، ويذكر المؤرخون أن بدانتسار جد المغول، استطاع أن يصل إلي زعامة القبيلة بدهائه، كما استطاع قيدو ابنه من أن يزيد من رعاياه، وأن يطلق علي نفسه لقب خان، ومن هنا كانت بداية تأسيس المملكة.

فبعد أن وصل جنكيز خان إلي حكم المغول، استطاع بقيام توسيع إمبراطوريته، وقام بتقسيم الامبراطورية بين أبنائه من زوجته الأولي، وكان هذا الفعل ينص عليه تشريع المغول، حيث كانت روسيا، وخوارزم، والقوقاز، وبلغار مدينة قازان في روسيا، وكل ما يستطيع ضمه من الجهة الغربية تحت سيطرة، ابنه الأكبر جوجي، وكان ابنه جغطاي كانت تركستان الغربية، وبلاد الأوي غور ولاية كانسو في الصين، وبلاد ما وراء النهر، كانوا تحت سيطرته، كما كانت فارس وخراسان وكل منطقة تضمها بلاد العرب وآسيا الصغري، كانوا تحت سيطرة ابنه تولوي، وأما أوغطاي ابنه فقد أعطاه بلاد المغول وتركستان الشرقية، والصين، وكل ما يضمن من الجهة الشرقية.

جنكيز خان وتأسيس دولة المغول

قام جنكيز خان بالنجاح في كسب ولاء قبيلته له، كما جعل القبيلة قيات تحت حكمه، وهو لا يزال تحت عمر العشرين عاماً، كما إنه نجح في توطيد سلطانه، وتوسيع حكمه، وقام بتوحيد قبائل المغول، والتتار في منغوليا، وقام بجعلها تحت سيطرته عام 603 هـ.

وقام بتأسيس جيش قوي يعمل بالأمر منه، كما نظم جنكيز شئون الحكم الداخلية، وقام بإنشاء مجلساً يسمي قوريلتاي للحكم، وقام بوضع دستور وأطلق عليه اسم قانون الياسا، وهي مجموعة من القوانين التي أقرها جنكيز خان بنفسه. لتقوم بتنظيم شئون الحياة والحكم في الدولة المغولية.

ثم انتقل جنكيز للسيطرة علي الإمبراطورية الصينية، ودارت العديد من المعارك بينه وبين القوات الصينية، حتي أحرز جنكيز النصر عليها في المعركة الفاصلة سنة 612 هـ، ثم اتجه جنكيز إلي معظم البلاد الإسلامية في قارة آسيا وقرر إخضاعها لحكمه، فقام بتجهيز جيوشه وأرسلهم إلي بلاد ما وراء النهر، كما تمكن من السيطرة علي المدن الكبري مثل: أترار وسمرقند وبخاري، وقام جنكيز بارتكاب أبشع الجرائم فيها، وقام بحرق وتدمير وقتل جميع سكانها، كما استباح حرمة المساجد وقتل الآلاف من سكان هذه المدينة.