نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم اليوم 29 مارس الموافق 16 شعبان عروض علي الخضار والفواكه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم علي المنتجات الغذائيه حيث يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية علي عروض العثيم كي يستفيدوا من العروض ومن الخصومات علي المنتجات الغذائيه علي الخضار والفواكه حيث توفر اسواق عبدلله العثيم لعملائها منجاتها بخصومات تصل الي 50% بمناسبه شهر الخير وسوف نقدم لكم مجله اسواق عبدلله العثيم والمتوفر بها العديد من العروض في كافه المدن حيث تستمر هذه العروض ليوم واحد فقط.

عروض العثيم اليوم

تقدم عروض العثيم تخفيضات علي منتجاتها:

حيث يعد سعرلاتينا الدجاج المجمد بسعر 7.50 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم قشطه الطيب الطازجه بسعر 15.75 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم لبنه تشيز لاند كامل الدسم بسعر 47.95 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم زيتون اسود بسعر 10.95 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم جبن فيت دنماركي بسعر 21.80 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم لحم حاشي طازج بدون عظم بسعر 37.95 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم تفاح اصفر سوري بسعر 6.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم تخفيضات علي منتجاتها:

وتقدم عروض العثيم حلاوه طحينيه ساده بسعر 11.50 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم عدس احمر مجروش بسعر 5.95 ريال سعودي

وتقدم عروض العثيم ذره فشار بسعر 4.95 ريال سعودي

كما تقدم عروض العثيم الاثنين تخفيضات علي الفواكه مثل العنب الأبيض بسعر 5.95 ريال سعودي و الافكادوا بسعر 8.95 ريال سعودي والجوافه بسعر 8.75 ريال سعودي و النكتارين بسعر 8.95 ريال سعودي والتفاح بسعر 6.45 ريال سعودي والموز بسعر 4.45 ريال سعودي

لقد كانت هذه عروض بنده ليوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 علي الخضروات والفواكه بتخفيضات بمناسبه شهر الخير حيث تستمر هذه العروض ليوم واحد فقط وحتي نفاذ الكميه في جميع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.