نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية رمضان لمدة 3 أيام 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442 في المقال التالي

عروض العثيم السعودية رمضان 1442 في المملكة العربية السعودية توجد أسواق العثيم والتي تعتبر من أشهر الأسواق في المملكة، وذلك لأن منتجات هذه الأسواق تعتبر مميزة جداً، منتجات العثيم تتميز بأنها دائماً طازجة وذات جودة عالية ونظيفة، وعلى الرغم من ذلك فهذه الأسواق يوجد بها جميع المنتجات وبأقل الأسعار وغير المنتجات الغذائية يوجد أقسام أخرى عروض العثيم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف . عروض العثيم السعودية رمضان 1442 عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر بطاطس مقلية توست شرائح 2.5 كجم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي.

بلغ سعر بطاطس مقلية توست شرائح 2.5 كجم 12 ريال سعودي بدلاً من سعر 21 ريال سعودي. بلغ سعر دجاج برازيلي نات مجمد 10 قطع 1 كجم 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 150 ريال سعودي.

بلغ سعر ورق عنب هالى 1 كجم 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت زيتون بكر فيكتو 2 لتر 44 ريال سعودي بدلاً من سعر 58 ريال مدريد.

بلغ سعر دجاج لاتينا مجمد 10 حبات 1100 جم 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

بلغ سعر حمص اديليا حب زجاج 550 جم 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت ذرة هالى 9 لتر 90 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال مدريد.

بلغ سعر بسكويت شاي هتلر 12 حبة 160 جم 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم على المنتجات الغذائية عروض السعودية الأسبوعية بلغ سعر فانيليا الرياض حلويات 6 قطع 20 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.

بلغ سعر فانيليا الرياض حلويات 6 قطع 20 جم 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي. بلغ سعر حليب هالي بودرة 2.5 كجم 50 ريال سعودي بدلاً من سعر 72 ريال سعودي.

بلغ سعر لقمة القاضي هالي 500 جم 2 ريال سعودي بدلاً من سعر 5 ريال سعودي.

بلغ سعر بيكنج بودر هالي بلو ليبل 12 عبوة 100 جم 15 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

بلغ سعر أرز هالي بسمتي 10 كيلو 44 ريال سعودي بدلاً من سعر 72 ريال سعودي.

بلغ سعر أرز فيكتو سيلا بسمتي 10 كجم 44 ريال سعودي بدلاً من سعر 72 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية رمضان لمدة 3 أيام 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السعودية رمضان لمدة 3 أيام 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.