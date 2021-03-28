انت الان تتابع تفاصيل خبر حقق حلمك بـSMS باقي ساعات قليلة.. مسابقة الحلم 2021 تعلن رسميًا موعد السحب الثاني على 250.000 دولار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم للعام الجاري 2021 عن موعد السحب الثاني، مؤكدةً أن السحب سيكون ربع مليون دولار أمريكي، وكان الإعلامي مصطفى الأغا أعلن في وقت سابق ومع انطلاق حلم 2021 أن المسابقة هذا العام تحمل العديد من المفاجآت والتي لن يتوقعها أحد، مشيراَ إلا الجوائز بمسابقة الحلم هذا العام هي الأكبر الإطلاق، حيث تبلغ قيمة الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار أمريكي.

مسابقة الحلم 2021 تعلن رسميًا موعد السحب الثاني على 250.000 دولار

هذا وكان السحب على 125 ألف دولار، وكان الفائز بالجائزة الأولى في العام الحالى هو “محمد اللباني” شاب أردني الجنسية، يعمل في الخارج بحثاً عن لقمة العيش، وظل يشترك في الحلم لمدة أكثر من سنة هو وزوجته، إلا أن زوجته أصيبت بالملل، لكنه أصر على تحقيق حلمه، حتى ربح الـ125 ألف دولار.

وقال الإعلامي مصطفى الأغا أن السجب الثاني في مسابقة الحلم 2021 سيكون الخميس القادم على 250 ألف دولار، وعليك أن تعطي نفسك فرصة، وتشترك بالمسابقة فربما تصبح مليونير في لحظة وبرسالة واحد تكتب فيها حلم أو dream أو reve بعلى الرقم الخاص ببلدك، ولمعرفة أرقام الإشتراك بمسابقة الحلم من خلال هذا الرابط.

كما أكد الموقع الرسمي للمسابقة على أن الطريق الوحيد للإعلان عن الفوز في المسابقة عن طريق الإتصال بالأرقام الأرضية لمجموعة قنوات “إم بي سي”، وهذه بعض التعليمات والتحذيرات التي تم نشرها اليوم.