نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري لتنظيف الشفاط وأسهل طريقة لتنظيف شفاط المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر من الأمور المملة والشاقة على كل سيدة منزل هو تنظيف شفاط المطبخ، خاصة إذا كانت تقوم باستخدامه كثيراً، حيث تتراكم الأوساخ والشحوم بداخلها، مما يصعب إزالتها إذا أهملت، ونحن اليوم نقدم لكم مكون سحري لتنظيف الشفاط بسهولة وبدون تعب.

مكون سحري لتنظيف الشفاط

قبل القيام بأي شيء ينبغي عليك فصل التيار الكهربائي عن الشفاط، ثم قومي بإحضار مفك وقومي بفك كافة الأجزاء الخاصة به، قومي بتحضير وعاء، وينبغي أن يكون حجمه أكبر من الشفاط، وقومي بوضع الشفاط بداخله، وبعد ذلك قومي بوضع الدقيق عليه حتى يغطيه تماماً، واتركيه لمدة ستين دقيقة، بعد مرور الوقت قومي بفرك الشفاط بالدقيق من أجل إزالة الشحوم والبقع وتنظيف الشفاط جيداً، قومي بعد الانتهاء بغسله بالماء واتركيه حتى يجف تماماً، كرري الخطوات السابقة مع كافة أجزاء الشفاط وبعد الانتهاء قومي بتجميعها مرة ثانية وإعادة تركيبها.

النشادر لتنظيف الشفاط

يمكنك استبدال الدقيق بالنشادر فقط قومي بإضافة النشادر في ماء مغلي واخلطيهم جيداً، ثم قومي بتغطية الشفاط به واتركيه لمدة عشرة دقائق فقط، قومي الآن بإزالة الدهون والبقع من الشفاط، واتركيه حتى يجف تماماً وبعد الانتهاء أعيدي تركيبه مرة أخرى.

الخل لتنظيف الشفاط

من الممكن أيضاً استخدام الخل بدلاً من المكونات السابقة فقط أضيفي كوب من الخل على ملعقة من مسحوق الصابون وأربعة ملاعق من كربونات الصوديوم وضعيهم في لتر من الماء المغلي، وغطي أجزاء الشفاط بها واتركيه لمدة ستين دقيقة، والآن قومي بفرك أجزاء الشفاط ولكن انتبهي جيداً فإن ينبغي عليك في تلك الوصفة ارتداء قفازات وبعد الانتهاء قومي بغسل الشفاط بالماء واتركيه حتى يجف تماماً وأعيدي تركيبه مرة أخرى وهذه المكونات طبيعية لا تضر يداكي.