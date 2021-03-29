شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية من 20 ل 60%

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عروض جرير الأسبوعية أفضل العروض المقدمة من متجر جرير في السعودية جرير من المتاجر التي ذاع صيتها في المملكة العربية السعودية، فالمتجر قام بتقديم عروضاً تصل سعرها إلى نصف السعر الحقيقي للمنتج نظراً لأن الهدف الأساسي له هو إرضاء مواطني المملكة العربية السعودية، ولذلك دعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك أفضل العروض المقدمة من متجر جرير. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير على المنتجات المختلفة: تخفيضات جرير وصل سعر هاتف موتورولا جي ٣٠ بسعة حجم “١٢٨ جيجا بايت” باللون السماوي باسنبل الجيل الرابع إلى ٧٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٩٩٩ ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف شاومي ريدمي نوت ٩ بسعة حجم “١٢٨ جيجا بايت” باللون الأسود المظلم وصل سعره بعد العرض إلى ٩٧٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١١٦٩ ريال سعودي.

تخفيضات جرير اليوم هاتف شاومي M3 بسعة حجم “١٢٨ جيجا بايت” وصل سعره إلى ٦٤٩ ريال سعودي.

تنزيلات جرير هاتف سامسونج جالاكسي ٣٢ ايه، بسعة حجم ” ١٢٨ جيجا بايت” وصل سعره إلى ١٠٩٩ ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي ٣٢ ايه بسعة حجم ” ١٢٨ جيجا بايت” باللون الأبيض وصل سعره إلى ١٠٩٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير على هاتف سامسونج جالاكسي ٣٢ بسعة حجم ” ١٢٨ جيجا بايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى ١٠٩٩ ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالاكسي ايه ٢٠ بسعة حجم ” ٣٢ جيجا بايت” وصل سعره إلى ٤٢٥ ريال سعودي.

خصومات جرير هاتف شاومي M3 بوكو بسعة حجم ” ١٢٨ جيجا بايت” وصل سعره إلى ٦٤٩ ريال سعودي.

تنزيلات جرير شاومي ريدمي نوت ٩ بسعة حجم “٦٤ جيجا بايت” وصل سعره إلى ٩١٩ ريال سعودي.

عروض جرير اليوم سامسونج جالاكسي اس ٢١ الترا بسعة حجم ٢٥٦ جيجا بايت باللون الأسود وصل سعره إلى ٤٤٤٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٥٣٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات خيالية من 20 ل 60% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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