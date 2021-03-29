نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% ألحق التخفيضات في المقال التالي

عروض اكسترا الأسبوعية متجر اكسترا يعتبر من المتاجر التي يفضل الذهاب إليها العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث أن المتجر يحتوي على العديد من المنتجات التي لا مثيل لها والتي منها الشاشات التلفزيونية والميكروويف والبوتاجازات وغير ذلك، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في السعودية: عروض اكسترا اليوم وصل سعر سامسونج جالكسي إس ١٠ بلس بسعة حجم ” ١٢٨ جيجا بايت” ٥ جي إلى ٢٥٩٩ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٤١٥٩ ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا إلى جي ثلاجة، ١٨ قدم كمبريسور، بخار أبيض وصل سعرها إلى ٢٩٩٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٥٢٩٩ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا دايو ثلاجة باب جانب باب باللون الأبيض وصل سعرها إلى ٤٤٩٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٦٦٩٩ ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية ويرلبول غسالة صحون ١١ برامج، وصل سعرها إلى ٣٥٩٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٤٤٩٩ ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على ميديا غسالة صحون، ١٢ مكان، ٧ برامج باللون الفضي وصل سعرها إلى ١١١٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ١٦٦٩ ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية إل جي غسالة تعبئة أمامية وصل سعرها إلى ٤٥٩٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٤٥٩٩ ريال سعودي.

إل جي غسالة تعبئة أمامية وصل سعرها إلى ٤٥٩٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٤٥٩٩ ريال سعودي. خصومات اكسترا كلاس برو عجانة، وصل سعرها بعد العرض إلى ٢٩٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٩٩٨ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا فيليبس محضرة طعام وصل سعرها إلى ٦٧٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٤٠٧ ريال سعودي.

مولينكس مفرمة لحم، ٢٠٠٠ واط وصل سعرها إلى ٤٥٩ ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان ٦٣٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% ألحق التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% ألحق التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.