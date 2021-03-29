شوف عروض العثيم الاثنين على المنتجات الغذائية وحتي نهاية مارس othaimmarkets.com

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أسواق ومتاجر العثيم في السعودية من المتاجر التي يفضل الشعب السعودي الشراء منها، وذلك لأنها تقوم بأفضل خدمة للعملاء وأيضا تقدم لهم أجود أنواع المنتجات وأيضاً بأقل الأسعار، وتتخصص أسواق العثيم في المنتجات الغذائية ولكنها أيضا تقوم بتقديم الأجهزة الكهربائية وأيضا أدوات للمطبخ وهواتف محمولة وأجهزة ذكية، وهذه الأقسام دائما ما يوجد عليها خصومات هائلة. عروض العثيم في السعودية تخفيضات العثيم بلغ سعر مهلبية هالي 12 قطعة 85 جم 12 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر طحينه الموسم سائلة 450 جم 12 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر بطاطس هالي شرائح 1 كجم 5 ريال سعودي بدلاً من 8 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر مياه فيكتو 20 زجاجة 230 مل 4 ريال سعودي بدلاً من 9 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر صدور دجاج التيما طرية 1 كجم 20 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال سعودي.

بلغ سعر شاي بريتش انجليزي كيس 100 حبة 9 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي.

بلغ سعر أرز هالي هزة بنجابي 10 كجم 48 ريال سعودي بدلاً من 72 ريال سعودي. عروض العثيم على المنتجات الغذائية عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر زيت فيكتو مطور طبخ وقلي 2 لتر 10 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي.

خصومات العثيم بلغ سعر كريم كراميل رياض فود 36 قطعة 28 ريال سعودي بدلاً من 52 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر سكر ابو فهد ناعم 10 كجم 25 ريال سعودي بدلاً من 33 ريال سعودي.

بلغ سعر زيت هالي نخيل بلاستيك 2 لتر 9 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين على المنتجات الغذائية وحتي نهاية مارس othaimmarkets.com - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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