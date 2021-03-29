نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسل بطاقة تهنئة بشهر رمضان 2021 إلى أصدقائك وأحبابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة تهنئة بشهر رمضان، عند اقتراب موعد شهر رمضان يبحث الكثيرون عن طرق لتهنئة الأرقاب والأصدقاء بحلول شهر رمضان، فهو شهر تكثر فيه الخيرات وينتظره المسلمين من بقاع الأرض المختلفة، مما يدفعهم للبحث عن أحدث الطرق لكي يهنئون بعضهم به، لذا إليكم كارت تهنئة بحلول شهر رمضان.

كارت تهنئة بحلول شهر رمضان

يُعتبر هذا الكرت من الكروت الخاصة بالتهنئة بشهر رمضان لكافة الأحباب، فهذا الشهر عظيم ويرغب الأشخاص في تبادل المحبة والود بينهم، حيث أن الكرت يهنئكم بقدوم شهر رمضان.

عبارات للتهنئة بشهر رمضان الكريم

أن هذا الشهر من أفضل شهور السنة لذا ينبغي علينا استغلاله بشكل جيد عن طريق تأدية فرض الصلاة والزكاة والقيام بمساعدة الأخرين، كما يجب علينا قراءة القرآن الكريم بشكل مستمر والاستغفار لرب العالمين في كل وقت، وهذا الشهر الكريم يُعلمنا الأبتعاد بشكل كبير عن الشهوات وعن ترك الكثير من الأمور الغير مُستحبة لله عزوجل.

لذا جئنا إليكم اليوم ببعض العبارات التي يُمكنكم تبادلها في الشهر الكريم وهي:

هل هلالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم عساكم من عواده.

بمُنـاسبـة قُـرب شهر رمضان، أرجو من الله الحنان المنان، إنه يبلغنا شهر الرحمة و الغفران.

اللّه ينور قلوبكم بـالقرآن، ويجمعني بكم فـي ظل الرحمن، وعتق رمضان، وغفران الكريم المنان، وأن يجمعنا أنا وأنت ومن أحبنا فيه في دار الجنان، عساكم من عواده.

رسائل رمضان للتهنئة

صيام شهر رمضان يمنع من ارتكاب المعاصي والذنوب كما يمنح فرصة لكل من يرغب للتقرب من الله عزوجل، فهو شهر تكثر فيه الخيرات والتوبة، لذا ينبغي عليك تجديد نيتك لصيام هذا الشهر العظيم الذي تؤجر عليه ويغفر لك ذنبوك.

والجدير بالذكر أن شهر رمضان يرغب البعض في تبادل الرسائل بينهم للأقارب وغيرهم، لذا سوف نسرد لكم بعض الرسائل فيما يلي:

أتمنى أكون أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر الكريم يا أحلى عيون.

الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.

طهر الله قلبك وازاح الله همك وغفر اللة ذنبك وكثر الله أحبابك وبارك الله عملك وفرج الله كربك واصلح الله حالك.

دعاء شهر رمضان

من المعروف أن شهر رمضان تزيد معدلات البحث في جوجل حول الأدعية التي يُمكنهم التفوه بها ومنها ما يلي: