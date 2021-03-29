نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الطازج بنص الثمن اسواق العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان الطازج بنص الثمن اسواق العثيم السعودية، تقدم متاجر العثيم الشهيرة بالمملكة السعودية كل أسبوع عروض خاصة جداً تصل إلى نصف الثمن، تشمل هذه التخفيضات العديد من السلع الغذائية الهامة مثل الفاكهة الطازجة والخضروات واللحوم والمعجنات والمكسرات والجبن، ليس ذلك فقط يشمل العرض ايضًا بعض أجهزة المطبخ الكهربائية.

مهرجان الطازج بنص الثمن اسواق العثيم السعودية

سوف تعرض لكم كتالوج أسواق العثيم الأسبوعي والذي سوف تجد فيه خصومات تصل إلى 50% على العديد من المنتجات والسلع الضرورية، يمكنك الحصول على هذه الخصومات من خلال أي فروع من فروع العثيم على مستوى المملكة.

عروض مهرجان الطازج بنص الثمن على الفاكهة

2 كيلو كمثري إفريقي بسعر 8.95 ريال، برقوق أحمر طازج 2 كيلو بسعر 9.95 ريال، يمكن شراء كيلو موز فاخر بسعر التكلفة 4.45 ريال، جوافة طازج بسعر التكلفة 8.75 ريال، كيلو خوخ بسعر التكلفة 8.95 ريال، كيلو تفاح أحمر رويال بسعر التكلفة 6.45، كيلو افكادو بسعر التكلفة 8.95 ريال، عدد 2 علبة عنب أبيض بسعر 5.95 ريال، 2 كيلو بطاطا حمراء حلوة بسعر 6.75 ريال، صندوق تفاح أصفر طازج بسعر التكلفة 6.95 ريال، كيلو عنب أحمر كبير الحجم بسعر التكلفة 9.95 ريال، عدد 1 حبة اناناس طازج بسعر التكلفة 5.95.

خصومات على الخضروات الطازجة تصل إلى نص السعر

يمكنك شراء كيلو طمام طازجة بسعر التكلفة 2.25 ريال فقط، 2 كيلو بصل أحمر بسعر 2.75 ريال، عدد 2 شبك ليمون أخضر بسعر 2.95 ريال كيلو فلفل أخضر بارد بسعر التكلفة 3.45 ريال، كيلو خيار طازج بسعر التكلفة 2.25 ريال، شكبة ثوم بسعر التكلفة 2.45، يمكنك شراء كيلو ملفوف أبيض طازج بسعر 1.95 ريال، كيلو جزر بسعر التكلفة 2.95 ريال.

تخفيضات تصل إلى 50% على السلع الغذائية المتنوعة أسواق العثيم

كيلو لحم أحمر جمل طازج بدون عظام بسعر التكلفة 37.95 ريال، دجاج مجمد من إنتاج لاتينا الدجاجة بسعر التكلفة 7.50 ريال، كيلو لحم عجل قليل الدسم بدون عظم بسعر الكتلفة 39.95 ريال، 2 كيلو فيتا دنماركي بسعر 21.80 ريال، وبسعر التكلفة كيلو قشطة طازجة من الطيب بسعر 15.75 ريال، ذرة صفراء لصنع الفشار الكيلو بسعر التكلفة 4.95 ريال، كيلو قهوة فاتح عربي بسعر التكلفة 35.95 ريال، كيلو حلاوة طحينية حلواني سادة بسعر التكلفة 11.50 ريال، 2 كيلو بسكوت بجوز الهند بسعر 24.95 ريال، كرواسون طازج ميني بالزبدة عدد 2 علبة بسعر 9.50 ريال، قالب كيك طازج بالكريمة والشوكولاتة بسعر التكلفة 14.95 ريال، كما تشمل الخصومات بعض الأجهزة الكهربائية مثل.. فرن كهربائي ماركة ريدبول مع جريل بحجم 45 لتر بسعر التكلفة 265 ريال، جهاز كهربائي لغلي الماء ماركة هومر مصنوع من الاستيل بسعر التكلفة 29 ريال، خلاط 4×1 ماركة اولسن مارك بسعر التكلفة 99 ريال.