شوف هنا أقوى عروض بنده الاسبوعية بمناسبة اقتراب شهر رمضان

عروض بنده السعودية ١٤٤٢ مازالت بنودها تفاجئ عملائها وزبائنها بالعديد من العروض المميزة والتخفيضات الفريدة والحصرية، وتشكل هذه العروض كافة المنتجات الغذائية من لحوم ومخبوزات وعمليات وغيرها بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والكهربائية، ولا تقتصر العروض على فرع بعينه ولكن تشمل كافة فروع بنده بالمملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة إلى التخفيضات الخاصة بأدوات النظافة والسجاد، وكافة العروض المتاحة من بنده سوف تنال أجاب حضراتكم، لذا ننصحكم بزيارة أحد الفروع الخاصة ببنك في اى مكان داخل المملكة.

أقوى عروض السجاد من بنده عام 1442 هجري

مشاية 50*80 بتكلفة 24.95 ريال سعودي، بدلًا من 34.95.

مشاية جوبلان بنقشة فريدة 40*70 تكلفتها 31.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95.

2 مشاية جوبلان بتكلفة 499.95 ريال سعودي بدلًا من 999.95.

مشاية باب المنزل مكتوب عليها welcome بسعر هائل 39.95 بدلا من 99.95.

دواسة أهلا وسهلا تكلفتها ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلًا من 29.95.

مشاية بانوراما بتكلفة جبارة 62.95 ريال سعودي بدلًا من 79.95.

أسعار الأكياس بمختلف أنواعها

عدد ٢ كيس حراري التكلفة 10.75 ريال.

أكياس قمامة بتكلفة الكيلو 41.95 ريال.

أكياس القمامة الزرقاء، تكلفة الكيلو منها 45 95.

مفرش سفره ذو اللون الأبيض بتكلفة مميزه، سعر الكيلو منها 41.95 ريال.

عدد ٥ أكياس حرارية تكلفة الكيلو منه 10.95 ريال.

عدد ٥٠ كيس ثلاجة تكلفتها 12.95 ريال.

وتستمر العروض المختصة بمعرض بنده في المملكة العربية السعودية حيث أنه كل اسبوع تصدر العديد من العروض المميزة من هايبر بنده الذي أصبح من أشهر الأسواق التجارية المتواجدة على الساحة في المملكة العربية السعودية، وبمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان حيث أننا في الثالث عشر من شهر شعبان الجاري يتبقى فقط سبعة عشرة يوماً على حلول الشهر الكريم تبدأ متاجر بنده في العديد من العروض على السلع الغذائية لجميع المواطنين حتى يتكمنو من شراء متطلباتهم.

وتستمر العروض المطلقة الرائعة لمعرض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية في يوم السادس عشر من شهر شعبان والسابع عشر من نفس الشهر والثامن عشر تنتهي العروض لهذ الأسبوع، حتى يستعد جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من انتظار العرض الأكبر الأسبوعي الأول لشهر رمضان الكريم عروض رمضان ستبدأ الأسبوع القادم وسوف تستمر في خصومات هائلة.